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Госконтролер раскритиковал энергетический план правительства

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Госконтролер Янар Хольм.
Госконтролер Янар Хольм. Фото: Eero Vabamägi

Государственный контролер Янар Хольм направил премьер-министру Кристену Михалу официальный запрос, в котором раскритиковал энергетический план правительства. По словам Холма, в документах указано, что при планировании инвестиций исходят не из прогнозируемого объема потребления электроэнергии, а наоборот - прогноз подгоняется под желаемый объем инвестиций. Публикуем письмо Янaра Хольма целиком.

13 февраля 2025 года правительство планирует обсудить проект законов о рынке электроэнергии и регулировании энергетического сектора. Так как я буду находиться в отъезде, я не смогу участвовать в заседании правительства и поэтому направляю свою позицию и предложения в письменной форме.

6 февраля 2025 года правительство обсуждало указанный законопроект на закрытом совещании. В ходе обсуждения я обратил внимание на противоречия в представленных правительству материалах, а также на проблемные аспекты процесса принятия решений в области энергетики в целом.

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