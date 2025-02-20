Госконтролер раскритиковал энергетический план правительства

13 февраля 2025 года правительство планирует обсудить проект законов о рынке электроэнергии и регулировании энергетического сектора. Так как я буду находиться в отъезде, я не смогу участвовать в заседании правительства и поэтому направляю свою позицию и предложения в письменной форме.