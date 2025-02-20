Государственный контролер Янар Хольм направил премьер-министру Кристену Михалу официальный запрос, в котором раскритиковал энергетический план правительства. По словам Холма, в документах указано, что при планировании инвестиций исходят не из прогнозируемого объема потребления электроэнергии, а наоборот - прогноз подгоняется под желаемый объем инвестиций. Публикуем письмо Янaра Хольма целиком.
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Госконтролер раскритиковал энергетический план правительства
13 февраля 2025 года правительство планирует обсудить проект законов о рынке электроэнергии и регулировании энергетического сектора. Так как я буду находиться в отъезде, я не смогу участвовать в заседании правительства и поэтому направляю свою позицию и предложения в письменной форме.