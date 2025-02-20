За три года войны не менее 100 тысяч украинских военных прошли за границей различное обучение - от базовой общевойсковой подготовки до владения западным оружием. DW поговорила с некоторыми из бойцов.
Великобритания, Норвегия, ряд стран ЕС, в том числе Германия и Франция… География зарубежной подготовки солдат и офицеров Вооруженных сил Украины довольно широка. Опрошенные DW военные отмечают, что во время заграничных тренировок учились не только они, но и их иностранные коллеги.
«Очевидно, что никто не имеет такого ужасного опыта, как украинские военные, - заключает один из бойцов. - Участие в боях такой интенсивности и с таким количеством технических средств». О преимуществах и недостатках учений за границей - у DW.
Базовая общевойсковая подготовка
«Западные инструкторы порой не понимают, какая у нас идет война. Они привыкли воевать с террористами, у которых нет ни танков, ни артиллерии, ни дронов», - говорит Мара, военнослужащий 135-го отдельного батальона 114-й отдельной бригады теробороны. Осенью 2023 года он проходил двухмесячный курс базовой общевойсковой подготовки во Франции.
Военному не хватало занятий по беспилотникам и тактической медицине, а, наоборот, лишними он считает развертывание палаточного лагеря и его сворачивание во время тренировочного обстрела. «У нас никто так не делает. У нас все живут в блиндажах. А когда начинается артиллерийский обстрел, просто прячутся в норы, а не сворачивают палатки», - говорит Мара.
К преимуществам учений во Франции он относит стрельбы. «И ночные, с прибором ночного видения, и с препятствиями, и в условиях городской застройки», - перечисляет военный. Больше всего его поразила тренировка побега из плена. «У них есть специально построенный городок размером с Дарницкий район Киева, - рассказывает Мара. - Недостройки, развалины - условия, действительно похожие на реальные украинские».
Отмечает боец и психологическую подготовку: «В этом же городке есть система канализации. Там мы должны были устраивать учебную засаду. Спускаемся - а там страшная вонь. Оказалось, что инструкторы разбросали повсюду тухлое мясо. Они объяснили, что на войне нам придется лазить по трупам. Так и случилось - мы вернулись в Украину и действительно лазили по трупам». По мнению военного, такая подготовка помогла его подразделению оставаться боеспособным в экстремальных условиях.
Боевое слаживание подразделения
«Нас учили элементарному - как обращаться с оружием, как правильно стрелять. Не скажу, что все было полезно», - вспоминает Хребет, военный одного из полков Нацгвардии, который в октябре 2024 года ездил в Польшу на слаживание взвода перед ротацией в зону боевых действий.
«Инструкторы - из Афганистана, с боевым опытом. Нам хотелось узнать от них как можно больше», - вспоминает Хребет. Двухнедельные учения состояли из теории и практики. «Работали непосредственно с техникой, выполняли стрельбы по морю, по движущейся цели», - добавляет боец.
Правда, по его словам, в группе было трое военных, поехавших за границу, вероятно, из-за родственных связей с высшими офицерами бригады. «Позднее, вернувшись в Украину, они остались в тылу. А ведь вместо них могли поехать люди, готовые выполнять задачи на фронте», - возмущается Хребет.
В зоне боевых действий его подразделение использовало Hellfire как противотанковый ракетный комплекс. «Уже после первого задания я получил "Золотой крест". Мы уничтожили опорную позицию россиян, - вспоминает Хребет. - Когда мы начали работать, россияне писали, будто к нам приехала какая-то обученная спецура».
Профессиональная подготовка
Обучение за границей не всегда соответствовало программе. Когда военнослужащий одной из бригад теробороны ехал в Словакию в июле 2023 года, командиры обещали обучение «новейшему вооружению и технике» и тактической медицине. «Но оказалось, что для нас подготовили обучение как для новобранцев. Это было что-то похожее на базовую подготовку. Люди были немного разочарованы», - вспоминает военный.
По просьбе командиров инструкторы скорректировали программу - убрали из нее базовые вещи и привлекли более опытных специалистов по тактической подготовке. «Узнали, какие у них есть образцы советской техники, и на ней учились. Это было полезно», - говорит Хребет.
По его оценке, правда, учения были затянутыми - целый месяц. «Казалось, что мы тянем время. С другой стороны, кто-то может сказать: еще целый месяц не поеду на войну, - говорит военный. - Из преимуществ - мы были в месте с хорошей природой, где нет воздушных тревог».
Получение военно-учетной специальности
Позже, в октябре 2023 года, военный поехал за границу во второй раз - в Чехию, на специализированное обучение для получения военно-учетной специальности «боевой медик».
Занятия продолжались месяц. К недостаткам обучения боец относит то, что в одной группе собрали военных с разным опытом и уровнем знаний. «Таких, как я, и недавно мобилизованных или менявших специальность. Поскольку все равнялось по самому слабому, мне было довольно скучно, - говорит он. - Инструкторы тоже были не самые сильные - кто-то был в миротворческой миссии на Кипре, кто-то в Ираке».
В феврале 2024 года Рейнджера, сержанта 59-й отдельной штурмовой бригады, пригласили на курсы в Великобританию. Обучение, которое длилось 35 дней, проводили британские и румынские инструкторы. На полигоне они давали бойцам задачи, например по зачистке здания, и наблюдали за их действиями. Потом ставили оценку и говорили, как они бы это сделали. «Для человека с боевым опытом там нет ничего нового», - заключает Рейнджер. Он считает, что украинские военные с боевым опытом были бы более эффективными инструкторами.
Обучение для инструкторов
Позже, в мае 2024 года, Рейнджер снова поехал в Великобританию, теперь на курсы для инструкторов. К тому времени он уже сам учил новобранцев, пополнявших 59-ю бригаду. «Когда мы приехали, британцы и сами не знали, что с нами делать. Потому что мы уже были инструкторами», - вспоминает Рейнджер».
Он говорит, что украинских инструкторов учили преподавать по плану-конспекту базовой подготовки, рассчитанному на шесть недель. А «Рейнджер» обучает этому новобранцев за пару дней непосредственно в зоне боевых действий. «У нас нет времени, чтобы читать лекции, - объясняет инструктор. - Мы во время перекуров рассказываем, как, например, укрыться от дрона или закрыть окоп».