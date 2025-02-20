Профессиональная подготовка

Обучение за границей не всегда соответствовало программе. Когда военнослужащий одной из бригад теробороны ехал в Словакию в июле 2023 года, командиры обещали обучение «новейшему вооружению и технике» и тактической медицине. «Но оказалось, что для нас подготовили обучение как для новобранцев. Это было что-то похожее на базовую подготовку. Люди были немного разочарованы», - вспоминает военный.

По просьбе командиров инструкторы скорректировали программу - убрали из нее базовые вещи и привлекли более опытных специалистов по тактической подготовке. «Узнали, какие у них есть образцы советской техники, и на ней учились. Это было полезно», - говорит Хребет.

По его оценке, правда, учения были затянутыми - целый месяц. «Казалось, что мы тянем время. С другой стороны, кто-то может сказать: еще целый месяц не поеду на войну, - говорит военный. - Из преимуществ - мы были в месте с хорошей природой, где нет воздушных тревог».

Получение военно-учетной специальности

Позже, в октябре 2023 года, военный поехал за границу во второй раз - в Чехию, на специализированное обучение для получения военно-учетной специальности «боевой медик».