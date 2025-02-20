Государство выделит 9,5 миллиона евро на поддержку аэропортов

Министр инфраструктуры Владимир Свет подчеркнул, что инвестиции в авиацию имеют большое значение для развития экономики и транспортной связи в регионах Эстонии.

«Эстония - небольшая и разрозненно заселенная страна, где авиация играет ключевую роль как в передвижении людей, так и в экономической деятельности. Государство уже ранее поддерживало развитие аэропортов и авиасообщения и продолжит это делать, чтобы обеспечить безопасные и надежные маршруты как для местных, так и для международных пассажиров», - заявил министр.

Из общей суммы более 7,5 миллиона евро будет направлено на покрытие расходов службы безопасности как в Таллиннском аэропорту, так и в региональных аэропортах. Эти средства также позволят финансировать аварийно-спасательные и экстренные рейсы, которые особенно важны для жителей небольших островов и удаленных регионов.

Кроме того, региональные аэропорты - Тарту, Пярну, Кярдла и Курессааре - получат свыше 2 миллионов евро дополнительной поддержки для покрытия текущих операционных расходов.