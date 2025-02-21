На втором месте - Украина и связанные с ней темы. Так, заявление стран Балтии, Польши и Финляндии в поддержку Украины сопровождали 314 комментариев. Комментарий «Лидеры стран поддерживают, а население этих стран нет!» получил 170 лайков. Угроза «В Сибири сейчас очень холодно … а Трамп обещал вывести американские войска из Прибалтики ….» собрала 60 лайков. «Эстония от злости и зависти уже все зубы стерла» - 30 лайков.

Статья о проблемах, с которыми украинские беженцы сталкиваются в Эстонии, спровоцировала просто взрыв злорадства: 330 комментариев, практически все негативные: «До этого любили свою страну взасос на расстоянии! А что случилось ? За бесплатно как-то не любится?» - 90 лайков. «Чемодан вокзал Киев» - 120 лайков. «Проскакали и страну и жизнь многих людей и все ради чего? « Кружевных труселей» хотелось и венской оперы? дааа, похмелье будет очень тяжелым и очень долгое время. Беда!» - 160 лайков. «В Эстонии жить хуже, чем в Украине» - 100 лайков.

Радостно комментаторы реагировали и на поджоги украинских ресторанов в Таллинне, высказывая версии, что это - действия конкурентов, и политика здесь ни при чем.

Но в топах, безусловно, оказалась тема отключения стран Балтии от общей с Россией и Беларусью генерации. Статья на эту тему «Эра российского электричества подошла к концу» получила 745 реакций и 890 комментариев. Правда, мнения здесь разделились. Некоторые комментаторы одобряли этот шаг, другие критиковали.