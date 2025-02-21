В канун 107-й годовщины со дня провозглашения независимости Эстонии важно оценить, насколько едино наше общество в оценках истории, настоящего и будущего эстонского государства. Андрей Кузичкин делает это, изучая комментарии к статьям на острые темы в эстонских СМИ, оставляемые как на самих порталах, так и в их аккаунтах в соцсетях.
С сожалением приходится констатировать, что в эстонском обществе и через 33 года после восстановления независимости существует раскол. Индикатором такого разлома сегодня служит отношение жителей Эстонии к российской агрессии против Украины.
Согласно исследованию, проведенному компаний Turu-uuringute AS по заказу Государственной канцелярии в декабре 2024 года, среди этнических эстонцев военные действия России осудили 95% участников опроса, среди иноязычного населения - 55%.
Среди представителей национальностей, отличных от эстонской, доля поддерживающих военные действия России за 3 месяца выросла с 9% до 15%, а среди эстонцев не изменилась, оставшись на отметке в 1%.
Не секрет, что среди представителей иных национальностей Эстонии русские составляют абсолютное и подавляющее большинство. Конечно, чтобы оценить реальные умонастроения среди местных русских, данных об их отношении к российско-украинской войне недостаточно. Поэтому я проанализировал реакцию читателей русского издания Postimees в Facebook на ряд февральских публикаций и выстроил небольшой рейтинг в соответствии с числом комментариев и реакций на информацию о тех или иных событиях в Эстонии и мире.
Любят Россию, ненавидят Эстонию и Украину
Оценим реакцию читателей на темы от менее популярных к самым популярным. Проблемы онкобольных детей интереса практически не вызывают. Более оживленно в группе Rus.Postimees в Facebook обсуждаются дорожно-транспортные происшествия и цены в магазинах.
На 5-м месте по популярности оказалась годовщина смерти Алексея Навального - 150 комментариев и столько же негативных высказываний в адрес российского оппозиционера. Комментаторы противопоставляли ему лидера Koos Айво Петерсона, которого называли «настоящим политзаключенным». А требование выпустить Петерсона на свободу получило 60 лайков.
На 4-м по популярности месте оказался визит монахинь Пюхтицкого монастыря в Рийгикогу. Публикация об этом собрала 160 комментариев, один из которых, «Оставьте монахинь в покое!», получил 130 лайков. Тема обороноспособности Эстонии и политика в отношении России заняла 3-е место.
Публикации о предстоящем параде в честь Дня независимости вызвали массу язвительных комментариев, типа: «Россия решила построить на месте эстонии боулинг, эстонцы испугались, что их собьют шарами с дырками и решили провести парад. Все 6 человек из эстонской армии пришли на парад», «Фу, позорники!», «Я вообще не понимаю, как можно всерьез воспринимать такие "страны" как наша Эстония. Это же как район Питера, или пару муниципалитетов в любом регионе. А тут президент какой-то, парламент, голос в ЕС…».
Новость об обморожении участников военных учений вызвала 200 реакций, из них половина - хохочущие рожицы. Статья депутата Рийгикогу Марко Михкельсона о российской угрозе сопровождалась ста комментариями подобного содержания: «В этом году тупость правительства Эстонии побьет все рекорды. По моему наша верхушка совсем с головой не дружит, от своей ненависти везде видят врагов!! Лучше бойтесь своего народа, которого вы доводите до предела!», «Жили нормально, особенно при кронах, никаких налогов, все получали что хотели, топливо хоть рекой возили, работы было везде полным полно, к врачу хоть через день можно было попасть, рождаемость была суперской!!! А теперь посмотрите что натворили и это еще не предел!».
На втором месте - Украина и связанные с ней темы. Так, заявление стран Балтии, Польши и Финляндии в поддержку Украины сопровождали 314 комментариев. Комментарий «Лидеры стран поддерживают, а население этих стран нет!» получил 170 лайков. Угроза «В Сибири сейчас очень холодно … а Трамп обещал вывести американские войска из Прибалтики ….» собрала 60 лайков. «Эстония от злости и зависти уже все зубы стерла» - 30 лайков.
Статья о проблемах, с которыми украинские беженцы сталкиваются в Эстонии, спровоцировала просто взрыв злорадства: 330 комментариев, практически все негативные: «До этого любили свою страну взасос на расстоянии! А что случилось ? За бесплатно как-то не любится?» - 90 лайков. «Чемодан вокзал Киев» - 120 лайков. «Проскакали и страну и жизнь многих людей и все ради чего? « Кружевных труселей» хотелось и венской оперы? дааа, похмелье будет очень тяжелым и очень долгое время. Беда!» - 160 лайков. «В Эстонии жить хуже, чем в Украине» - 100 лайков.
Радостно комментаторы реагировали и на поджоги украинских ресторанов в Таллинне, высказывая версии, что это - действия конкурентов, и политика здесь ни при чем.
Но в топах, безусловно, оказалась тема отключения стран Балтии от общей с Россией и Беларусью генерации. Статья на эту тему «Эра российского электричества подошла к концу» получила 745 реакций и 890 комментариев. Правда, мнения здесь разделились. Некоторые комментаторы одобряли этот шаг, другие критиковали.
Так, критики писали: «Это было выгодно для Эстонии? Не думаю. Это было выгодно для народа Эстонии ? Однозначно нет. Зачем это было нужно Эстонии ? Чтобы России стало хуже? Не думаю, что на экономике России это заметно отразится. Думаю это надо чтобы хозяева Эстонии жили лучше» - 270 лайков.
Истерика в связи с отключением просто зашкаливала. В адрес правительства Эстонии сыпались проклятия за риски погрузить страну в хаос. Тень грядущего Апокалипсиса легла на все комментарии. Но переподключение к Европейской энергосистеме прошло успешно и это вызвало разочарование среди ожидавших катастрофы.
Правда, повышение цен на электроэнергию привело к временному оживлению темы под мемом: «А мы предупреждали!». Но уже сообщение о том, что в Нарве перерезали линии снабжения с Россией, при обилии комментариев сопровождалось раздражением: «Сколько об этом можно писать! Ничего нового!».
Сегодня в русскоязычном сегменте социальных сетей Эстонии раскручивается тема стратегического поражения Европы перед лицом угрозы союза Трампа и Путина. Комментаторы с наслаждением цитируют речь вице-президента Вэнса в Мюнхене и возбужденно обсуждают скорый крах Украины, Евросоюза и победу России.
Информационная агрессия России требует ответа
Понятно, что мы имеем дело с результатами систематического воздействия российской пропаганды на русскоязычное сообщество Эстонии. Да, конечно, среди комментаторов могут быть боты. Но они действуют в тренде, который поддерживают реальные участники русскоязычных групп в Facebook. К сожалению, Эстония проигрывает борьбу за умы своих русскоязычных жителей.
И это при том, что в стране существуют достаточно мощные информационные ресурсы и центры контрпропаганды. Например, ERR, команда Propastop или Центр оборонных исследований/ICDS. Однако аудитория у русской редакции Национального телевещания Эстонии скромная, а Propastop и Центр оборонных исследований перестали делать публикации на русском языке, что кратно снижает их эффективность в борьбе с российской пропагандой.
Перед работой над статьей я познакомился с содержанием нескольких волостных газет и информационных сайтов. Обнаружил много интересных новостей. Но войны в Украине для читателей этих изданий не существует. Проблемы украинских беженцев отсутствуют. Нашел только информацию с адресами убежищ на случай стихии и военных действий в одном издании, и призыв вступать в ряды Кайтселийта в другом.
А дальше - тишина. Лучше дела обстоят там, где региональные издания вошли в холдинг Postimees, здесь есть постоянная рубрика «Украина». Конечно, жители волостей больше интересуются местными новостями, и нападение волков на стаю овец для них важнее, чем удары российских ракет по Одессе. Но общее информационное пространство страны создается именно как единый непрерывный контент. А если распадается инфопространство, дальше возможен и распад страны.
Крупнейшие русскоязычные порталы Эстонии Rus.Postimees и Rus.Delfi остаются флагманами в контрпропаганде. Но информационная гигиена на этих ресурсах оставляет желать лучшего: институт анонимных комментариев Delfi и отсутствие признаков борьбы с ботами на портале Postimees, по сути, создают каналы для распространения кремлевских нарративов в публичном пространстве Эстонии.
Но этим ресурсам, которые сами себя не могут эффективно защитить от российских информационных атак, противостоит много разных акторов и проводников российской пропаганды, действующих в Эстонии и предоставляющих для нее трибуну. Например, Олег Беседин, чья группа в Fаcebook «Таллиннцы» насчитывает более 50 000 участников, а его YouTube-канал - 120 000 подписчиков.
На этом канале, например, на днях получил возможность тиражировать нарративы кремлевской пропаганды Яков Кедми, в прошлом - руководитель спецслужбы Израиля и активный участник программ пропагандиста Соловьева на российском телевидении. Передача называлась «Разбитое корыто Европы» и получила 222 000 просмотров за 16 часов.
Несколько дней назад на канале Беседина выступала некая Татьяна Монтян, представлявшая интересы Кремля на одном из заседаний Совбеза ООН. Она рассказывала, как Запад погубил Украину, и собрала более 370 000 просмотров. К сожалению, эстонские веб-полицейские не проявляют достаточного и результативного интереса к комментаторам в русскоязычных группах Facebook, которые активно поддерживают агрессивную политику России, издеваются над Украиной и ее защитниками, постоянно унижают Эстонию и насмехаются над государственной символикой.
А «пятой колонне Путина» в социальных сетях Эстонии противостоит совсем немного гражданских активистов, например, Лариса Николас из Нарвы или Даниил Куракин из Таллинна. При этом в их адрес поступает множество угроз, но как на это реагирует полиция, мне неведомо. А многочисленные отряды «боевых эльфов», способные бросить вызов кремлевским ботам, троллям и пропагандистам, нужны в Эстонии именно сегодня, когда сложные мировые сценарии привели к активизации российских спецслужб на информационном фронте. А завтра может быть поздно. Ведь тот, кто выигрывает битву за умы, победит в войне за будущее.