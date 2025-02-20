Водители легковых автомобилей смогут управлять транспортными средствами категории A1. Но есть нюанс

12 июня 2024 года Рийгикогу принял поправку, согласно которой обладатели водительских прав категории B смогут водить транспортные средства подкатегории A1 на территории Эстонии.

Для этого водитель должен иметь права категории B не менее двух лет. При этом в расчет не берется период владения ограниченным или первоначальным водительским удостоверением категории B.

Подкатегория А1 - это мотоцикл с объемом двигателя до 125 см3 и мощностью до 11 кВт. Если мотоцикл подкатегории А1 трехколесный, мощность двигателя - до 15 кВт. Мотоциклом подкатегории А1 можно управлять с 16-летнего возраста. Источник: Liikluslab

Для управления транспортным средством подкатегории A1 необходимо пройти подготовку водителя мотоцикла, включающую не менее десяти учебных часов теоретического курса и не менее десяти учебных часов практического вождения. Данные о пройденном обучении должны быть внесены в регистр дорожного движения. Подготовка, пройденная до 1 апреля, также засчитывается.

В последние годы количество полученных прав категории A1 значительно увеличилось. Если в 2022 году такие права получили 167 человек, то в 2023 году их было 218, а в прошлом году - 264.

Важно отметить, что для получения права управления транспортным средством подкатегории A1 недостаточно просто пройти обязательное теоретическое и практическое обучение, поэтому эта категория не вносится в водительское удостоверение автоматически.

«Если человек хочет официально получить водительские права подкатегории A1, он должен не только пройти соответствующую подготовку в автошколе, но и успешно сдать теоретический и практический экзамен в Департаменте транспорта», - объяснила Аве Смирнов, руководитель отдела водительских прав Департамента транспорта.