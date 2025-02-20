ПИРЕТ ХАРТМАН Бюрократия против эстонских продуктов? Нет уж!

Моя цель - создать условия для приоритетного выбора эстонской продукции, в том числе мяса, выращенного в Эстонии. Однако у меня есть сомнения, что министр экономики и промышленности разделяет эту позицию.

Сельское хозяйство играет значительную роль в экономике Эстонии. Так, продукция сельского хозяйства и продукты питания составляют 10 процентов экспорта. Это внушительная цифра.

Наш опыт показывает, что обозначение местного происхождения продукции действительно работает. Например, знак с ласточкой или сине-черно-белые флажки стимулируют потребителей покупать именно эстонские продукты. Почему же тогда в сфере общественного питания это должно быть иначе?

Для многих продуктов мы уже привыкли получать информацию об их происхождении - например, для свежих фруктов и овощей, рыбы, меда. Покупая клубнику летом, мы хотим быть уверены, что нам не пытаются продать импорт под видом эстонской ягоды. Почему же в случае с другими продуктами мы должны делать исключение?

От устойчивости местного производства напрямую зависит и цена продуктов. Эстонская продукция не станет дешевле, если ее не будут покупать. А без локального производства под вопросом окажется и продовольственная безопасность страны. Поэтому нельзя допустить, чтобы мы оставили развитие отечественного производства без должного внимания.

И напоследок. Те, кто ссылается на коалиционное соглашение, должны делать это честно. В нем прямо говорится о поддержке местного производства, а значит, предложенные изменения полностью соответствуют заявленным целям.