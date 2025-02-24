Сегодня - третья годовщина полномасштабного вторжения. О том, в критическом ли положении оказалась Украина к началу четвертого года войны из-за изменений в политике США, или же поддержка Европы и своя воля к сопротивлению сами по себе значат очень много, в студии Postimees размышлял эксперт по вопросам безопасности Дмитрий Теперик.
Эксперт: не в силах Трампа заставить мужественных украинцев отказаться от независимости
Выдержки из беседы:
- Дональд Трамп говорит о переговорах о мире без участия Украины. Можно ли сказать, что Трамп значительно переоценивает возможности США в достижении перемирия, и что если Украина не сочтет для себя приемлемыми условия навязываемого ей соглашения, то никакой Трамп боевые действия не остановит? В то числе и по той причине, что Россия уже не имеет сейчас ресурсов для того, чтобы добиться решающего перевеса на поле боя?
- Я считаю, что о перемирии говорить пока рано, потому что перемирие так или иначе предполагает мир. Конечно, о мире между Россией и Украиной говорить не приходится, и даже о временном перемирии, поскольку на данный момент боевые действия на фронте ведутся, и даже, вероятно, идут с большей интенсивностью.
Украинская армия и украинский политический истеблишмент не собираются сдаваться. И почему бы они должны сдаваться? Три годы войны им показали, что свою независимость и свой суверенитет не только нужно, но и можно отстаивать. Конечно, это делается при поддержке союзников, но я не думаю, что у Трампа есть возможности достичь чего-то без участия Украины.
Участие Европы - это отдельный вопрос, конечно, Европа тоже должна там присутствовать. Особенно в том случае, если предполагается, что европейские союзники должны будут перенять в какой-то мере гарантирование безопасности. Но чего точно нельзя допустить, так это такого, чтобы об Украине договаривались без Украины. Такая беспрецедентная формулировка оказывается нерабочей уже по своей сути.
Это не значит, что Россия и США этого делать не могут, чисто физически мы видим, что они стали о чем-то договариваться, но ясно, что это рамка гораздо шире. США хотят вести с Россией какие-то переговоры, не только об Украине, но и на другие темы, возникают спекуляции о новом мировом порядке. Но пока это все остается выдумыванием каких-то проблем, которых на самом деле сейчас не нужно выдумывать.
- Прошло три года с начала полномасштабной войны, почти все эти три года США и Европа были едины в поддержке Украины, и вот сейчас союзнические отношения Европы с США портятся на глазах. Быть может, Европа сплотится, станет куда смелее помогать Украине, и не только из-за того, что долг Европы - быть на стороне демократии и свободы, а потому что почувствует, что исход войны в Украине и для нее самой имеет экзистенциальное значение?
- Разумеется, последние высказывания и действия Трампа и его команды способствуют сплочению в том числе и украинского общества. Мы не говорим сейчас о рейтинге или антирейтинге Зеленского, мы говорим о том, что украинцы понимают в очередной раз, что они могут оказаться без каких-то союзников, и им придется сопротивляться дальше.
Воля к сопротивлению по-прежнему есть, хотя она, быть может, и не такая сильная, какой была три года назад. Но сейчас, можно сказать, она получила дополнительную прививку. И никаких разговоров о капитуляции не ведется.
Для Европы же наступил тестовый кризисный момент, когда нужно переосмыслить союзнические отношения вокруг себя. Это не только отношения с США, это и то, как Европа будет вести себя с Украиной. Украина становится уже не только зависимым от западной помощи государством, она становится полноценным и равноправным союзником Европы. И по вопросам безопасности, и по вопросом послевоенного экономического развития.
Украина - это та страна, которая и может представлять интересы широкой Европы на тех самых переговорах, где Украина в любом случае будет присутствовать. И если сейчас задаются вопросом, а кто будет представлять на этих переговорах европейские интересы, то вот Украина и будет их представлять.
До этого они три года храбро сражались, будучи щитом безопасности для Европы. Если же сейчас по каким-то причинам Трамп европейцев не слушает, не говоря уже о Путине, то именно через Зеленского Европа и будет представлять свои интересы на этих переговорах. Про которые, конечно, говорить еще рано, так как никаких подробностей, никакой специфики на их счет еще не появилось.
- С вашей точки зрения, по каким, так сказать, «статьям» оружейной и технологической поддержки Украине придется очень тяжело без вероятного участия США, что прямо сейчас Европа никак не сможет восполнить? И есть ли у европейской оборонной промышленности потенциал к ускоренному развитию, которое, наверное, может пойти еще быстрее с учетом того, что говорит Дональд Трамп?
- Уже сделаны анализы, какие есть пробелы в европейской оборонной промышленности, чего не хватает европейским странам, причем отнюдь не только в смысле поддержки Украины, но и для того, чтобы обеспечить свою безопасность. До этого все-таки предполагалось, что коллективная безопасность в рамках НАТО работает так, что некоторые союзники, например, в лице США, делятся определенными технологиями.
Это все что касается противоракетной обороны, артиллерии очень дальнего радиуса действия. Не говоря уже про разведданные, про использование сателлитов в космосе. Понятно, что эти технологии есть только у определенных союзников, а не у всех.
Для Украины критически важно иметь доступ к противоракетной обороне. Почти наверняка Россия в течение как минимум ближайших недель будет по-прежнему пытаться уничтожать критически важную инфраструктуру Украины, используя, например, баллистические ракеты. И поэтому очень важно, чтобы американская военная поддержка пока что оставалась.
Но Европа может покупать вооружения не только у своих оборонных предприятий, но и из других дружественных стран. Это может быть и Южная Корея, и даже Индия, и Бразилия.
И, в принципе, даже и США. Если по логике Трампа это обыкновенный бизнес, без каких-ибо симпатий и эмоций, и все решают деньги, то почему бы им не продавать это оружие тем, кто готов эти деньги платить.
Но в первую очередь надо свою базу существенно улучшить, и искать союзников по всему миру. Южная Корея, Австралия, Япония, другие страны… Турцию тоже надо всегда иметь в виду. Она, конечно, и так в НАТО, но я думаю, что у Турции может вырасти потенциал в том числе и по европейскому направлению.
- К событиям, которые можно назвать знаковыми вехами этой войны, чаще всего относят освобождение Украиной Херсона, стремительный прорыв ВСУ в Харьковской области, из последних событий - вход ВСУ в Курскую область, также особыми вехами стали поочередно принимавшиеся Западом решения о поставках разных видов вооружений. Есть ли ощущение, что вмешательство Трампа в войну как, так сказать, «миротворца», в этом ряду станет самым значительным гейм-ченджером?
- Здесь самый главный момент наступит, когда украинцы сами для себя решат, готовы ли они продолжать сопротивление или нет. Без их воли и согласия процессы могут быть разные. Реакция на слова и действия Дональда Трампа загоняет нас в определенную рамку, раз даже если мы начинаем называть его миротворцем.
Но если разобраться в семантике, то никакой мир он туда принести и творить его не может. Мир может принести и творить только Украина, которая должна освободить свои оккупированные земли, восстановить территориальную целостность, и при помощи союзников потребовать еще и компенсации от агрессора.
Так что Дональд Трамп вряд ли тут выглядит миротворцем. Он может поспособствовать, конечно, диалогу, чтобы стороны хотя бы сели за один стол и начали бы договариваться. Но сейчас мы видим, что у сторон полноценной готовности к этому нет.
То, что Россия сейчас якобы согласилась на что-то, причем мы даже не знаем, на что именно, совсем не обязательно означает, что она готова к таким переговорам, которые мы себе представляем. Сейчас это выглядит так, что на этих переговорах теряющей стороной будут жертва агрессии и Европа, а со стороны России пока никаких уступок для компромиссных переговоров не видно.
Повторюсь, очень многое зависит от того, что решат сами украинцы. И что решит Европа. Эта пена со стороны Америки может даже оставаться, но я бы при этом агентность Украины и Европы ни в коем случае не уменьшал.
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