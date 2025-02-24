Эксперт: не в силах Трампа заставить мужественных украинцев отказаться от независимости

Это не значит, что Россия и США этого делать не могут, чисто физически мы видим, что они стали о чем-то договариваться, но ясно, что это рамка гораздо шире. США хотят вести с Россией какие-то переговоры, не только об Украине, но и на другие темы, возникают спекуляции о новом мировом порядке. Но пока это все остается выдумыванием каких-то проблем, которых на самом деле сейчас не нужно выдумывать.

- Прошло три года с начала полномасштабной войны, почти все эти три года США и Европа были едины в поддержке Украины, и вот сейчас союзнические отношения Европы с США портятся на глазах. Быть может, Европа сплотится, станет куда смелее помогать Украине, и не только из-за того, что долг Европы - быть на стороне демократии и свободы, а потому что почувствует, что исход войны в Украине и для нее самой имеет экзистенциальное значение?

- Разумеется, последние высказывания и действия Трампа и его команды способствуют сплочению в том числе и украинского общества. Мы не говорим сейчас о рейтинге или антирейтинге Зеленского, мы говорим о том, что украинцы понимают в очередной раз, что они могут оказаться без каких-то союзников, и им придется сопротивляться дальше.