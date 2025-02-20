Как SOTA сообщила ее подруга Ирина Снеговская, находившаяся с ней в квартире, к Чащиловой пришли трое сотрудников погранслужбы.

«Пограничники заявили, что у юристки есть четыре часа на выбор страны для выезда. Причиной силовики назвали то, что Чащилова является угрозой безопасности Латвии», - пишет SOTA, отмечая, что ранее тем же днем Чащилова получила другое решение, согласно которому на оспаривание выдворения у нее есть месяц. Однако теперь документ объявлен недействительным.

В январе 2025 года «Важные истории» опубликовали расследование о Чащиловой. В нем утверждается, что она использовала поддельный диплом, редактировала записи в трудовой книжке, а также придумала легенду о работе в полиции и адвокатском статусе. По данным издания, она внедрилась в среду правозащитников и получила доступ к информации, представляющей угрозу для людей, преследуемых российскими властями, отмечает «Настоящее время».

19 декабря 2024 года Чащилова сообщила, что была уволена из правозащитного проекта «ОВД-Инфо». По ее словам, в отношении нее проводится расследование, но она не знает о его содержании.

После полномасштабного вторжения России в Украину Чащилова покинула РФ и переехала в Латвию. К тому моменту она уже работала в «ОВД-Инфо».