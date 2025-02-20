В четверг примерно в 13:30 в поселке Аардла близ Тарту было зафиксировано ДТП: столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
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ФОТО ⟩ Легковой автомобиль после столкновения с грузовиком вылетел с дороги и врезался в дерево
Авария произошла на дороге Хааслава-Вана-Куусте. Оба автомобиля направлялись в Тарту, и ехавший впереди грузовик начал поворачивать налево. В это же время водитель легковой машины Volkswagen начинал обгонять грузовик, и в итоге две машины ударились друг о друга боковыми частями.