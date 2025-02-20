ФОТО Легковой автомобиль после столкновения с грузовиком вылетел с дороги и врезался в дерево

Авария произошла на дороге Хааслава-Вана-Куусте. Оба автомобиля направлялись в Тарту, и ехавший впереди грузовик начал поворачивать налево. В это же время водитель легковой машины Volkswagen начинал обгонять грузовик, и в итоге две машины ударились друг о друга боковыми частями.