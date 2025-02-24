ТРИ ГОДА СПУСТЯ «Война не знает ни страха, ни жалости»: истории женщин, потерявших дом и начавших новую жизнь в Эстонии

Своим непростым опытом делятся Алина Емельяненко и Людмила Дроботенко, которые были вынуждены оставить все и начать жизнь с чистого листа.

Три года назад, 24 февраля, в день, который для жителей Эстонии символизирует независимость, Россия вторглась в Украину и начала кровопролитную войну. С тех пор эта дата приобрела новый, горький смысл - день, когда миллионы людей потеряли дома, близких и свою привычную, спокойную жизнь.