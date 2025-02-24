Три года назад, 24 февраля, в день, который для жителей Эстонии символизирует независимость, Россия вторглась в Украину и начала кровопролитную войну. С тех пор эта дата приобрела новый, горький смысл - день, когда миллионы людей потеряли дома, близких и свою привычную, спокойную жизнь.
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ТРИ ГОДА СПУСТЯ ⟩ «Война не знает ни страха, ни жалости»: истории женщин, потерявших дом и начавших новую жизнь в Эстонии
Сегодня своим непростым опытом делятся женщины, которые были вынуждены оставить все и начать жизнь с чистого листа.