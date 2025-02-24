Пн, 24.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

ТРИ ГОДА СПУСТЯ «Война не знает ни страха, ни жалости»: истории женщин, потерявших дом и начавших новую жизнь в Эстонии

Copy
Своим непростым опытом делятся Алина Емельяненко и Людмила Дроботенко, которые были вынуждены оставить все и начать жизнь с чистого листа.
Своим непростым опытом делятся Алина Емельяненко и Людмила Дроботенко, которые были вынуждены оставить все и начать жизнь с чистого листа. Фото: Postimees

Три года назад, 24 февраля, в день, который для жителей Эстонии символизирует независимость, Россия вторглась в Украину и начала кровопролитную войну. С тех пор эта дата приобрела новый, горький смысл - день, когда миллионы людей потеряли дома, близких и свою привычную, спокойную жизнь.

Сегодня своим непростым опытом делятся женщины, которые были вынуждены оставить все и начать жизнь с чистого листа.

Людмила Дроботенко: я поняла, что домой мы уже не вернемся

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх