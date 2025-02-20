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Видео Украинские военные уничтожили редкую северокорейскую гаубицу

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Фото статьи
Фото: Postimees

Украинские военные уничтожили самоходную гаубицу Koksan М-1978 - одну из 200 таких установок, которые Северная Корея, по данным СМИ, передала России в качестве военной помощи, сообщает The Telegraph.

Сообщения о ликвидации дальнобойного артиллерийского орудия поступили с Луганской области. Во вторник украинская группировка «Хортица», действующая на восточном фронте, заявила, что впервые нанесла удар по северокорейской гаубице М-1978 Koksan с помощью дрона.

«В Луганской области военные 412-го отдельного полка беспилотных систем Nemesis уничтожил редкую северокорейскую самоходную артиллерийскую установку М-1978 калибра 170 мм», - говорится в заявлении военных в Telegram.

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