Украинские военные уничтожили самоходную гаубицу Koksan М-1978 - одну из 200 таких установок, которые Северная Корея, по данным СМИ, передала России в качестве военной помощи, сообщает The Telegraph.
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Видео ⟩ Украинские военные уничтожили редкую северокорейскую гаубицу
Сообщения о ликвидации дальнобойного артиллерийского орудия поступили с Луганской области. Во вторник украинская группировка «Хортица», действующая на восточном фронте, заявила, что впервые нанесла удар по северокорейской гаубице М-1978 Koksan с помощью дрона.