Видео Украинские военные уничтожили редкую северокорейскую гаубицу

Сообщения о ликвидации дальнобойного артиллерийского орудия поступили с Луганской области. Во вторник украинская группировка «Хортица», действующая на восточном фронте, заявила, что впервые нанесла удар по северокорейской гаубице М-1978 Koksan с помощью дрона.