Март Хельме: поправки к Закону о церквях угрожают безопасности Эстонии и могут привести к потере Ида-Вирумаа

«На мой взгляд, рассмотрение этого законопроекта в парламенте - а тем более его возможное принятие - представляет собой прямую угрозу безопасности Эстонии, - заявил Март Хельме. - Это самая прямая угроза, так как фактически предоставляет России возможность использовать свою многочисленную и хорошо организованную пятую колонну для подрыва эстонского государства, вывода людей на улицы и, как бы это сказать, подрыва территориальной целостности Эстонии».

Хельме напомнил о заявлении президента России Владимира Путина, что Нарва является русским городом и должна принадлежать России. Примерно полгода назад председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также заявил, что страны Балтии утратили свой суверенитет, и Россия должна исходить из этого в своих отношениях с ними.

«Если представить, что столь важный для русского народа и с цивилизационной точки зрения фундаментальный вопрос, как вопрос о Русской православной церкви, фактически запрещается эстонской властью, это может - я не утверждаю, что обязательно приведет, но может - иметь для нашей безопасности крайне серьезные последствия, вплоть до потери Ида-Вирумаа», - считает Хельме.