Вот это да! Вор утащил два велосипеда из одного подвала с разницей в пару дней

​​Руководитель по продуктам жилищного страхования Balcia Eesti Елизавета Дрижирук отметила, что недавно действительно произошел случай, когда вор вынес два велосипеда из одного места, с разницей в пару дней.

«Однажды владелец обнаружил, что замок подвала взломан, и два велосипеда пропали. Записи с камер наблюдения показали, что преступник сначала унес только один велосипед, но спустя пару дней вернулся и забрал второй», - рассказала Дрижирук.

«Этот случай ясно показывает: если у воров есть легкая возможность, а владельцы недостаточно внимательны, преступники сразу этим воспользуются. Когда вор вернулся во второй раз, взламывать замок уже не было необходимости - работа была сделана заранее, и оставалось просто зайти внутрь. К тому же он знал, что именно там можно взять», - отметила Дрижирук.

По предварительным оценкам, ущерб составил около 3000 евро. В эту сумму также входит замена сломанного замка, что покрывается страховкой жилья.

«Общая статистика преступности также показывает, что около 70 процентов случаев незаконного проникновения в жилые помещения происходит через открытое окно или незапертую дверь. Поэтому минимум, что нужно сделать для защиты своего имущества - это держать его в запертом помещении или в месте, где воры не смогут орудовать спокойно и незаметно», - рассказала Дрижирук.

Руководитель по продуктам жилищного страхования Balcia пояснила, что в зимний период особенно важно следить за тем, чтобы двери и окна дач также были надежно закрыты, поскольку владельцы не находятся там ежедневно. Защититься от чрезмерного любопытства подозрительных личностей помогут охранные системы, камеры и даже системы освещения с датчиками движения. Также стоит поддерживать хорошие отношения с соседями, которые смогут приглядывать за имуществом в ваше отсутствие.

«Обязательно сделайте хорошее фото своего велосипеда и запишите его серийный номер. Если велосипед украдут, эти данные можно передать полиции, чтобы его было легче опознать», - добавила Дрижирук.

«Проще всего покрыть ущерб от кражи велосипеда поможет жилищное страхование, поскольку оно включает в себя компенсацию за украденное движимое имущество, включая велосипед, а также покрывает расходы, связанные со взломом и кражей», - отметила Дрижирук.

В позапрошлом году полиция получила около 1000 заявлений, связанных с кражами велосипедов, общий ущерб составил примерно 850 000 евро, а средняя сумма ущерба - 800 евро.