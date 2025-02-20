Во вторник начнется реконструкция оживленного перекрестка в центре Таллинна

На участке улицы Гонсиори от Весивярава до Лаагна теэ город Таллинн построит пешеходные и велосипедные дорожки, а компания Tallinna Vesi реконструирует ливневый коллектор и систему ливневых вод в районе перекрестка.

Улица Гонсиори - одна из самых оживленных в Таллинне. Отделенные дорожки для пешеходов и велосипедистов повысят безопасность и создадут удобства для тех, кто хотел бы передвигаться по городу на велосипеде или пешком.

Обновление системы ливневых вод необходимо, поскольку на перекрестке улиц Гонсиори и Весивярава скапливается ливневая вода с Петербургского шоссе, в связи с чем требуется увеличить пропускную способность для сбора дождевой воды.

«Горуправа не будет менять существующее реверсивное движение на улице Гонсиори за большие деньги. Однако, построив ливневый коллектор, мы сделаем Кадриорг более устойчивым к климатическим изменениям и наводнениям. Кроме того, мы проложим там отделенные пешеходные и велосипедные дорожки», - сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

Также город заменит асфальтовое покрытие на автобусной остановке «Весивярава» на бетонное, чтобы продлить срок его службы и повысить прочность к нагрузкам от общественного транспорта. Помимо этого, возле автобусной остановки будут посажены три липы.

Заказчиком работ является Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, строительство осуществит компания Infra Road OÜ. Стоимость работ с учетом налога с оорота составляет 900 000 евро, из которых работы, связанные с ливневой трассой, финансируют Tallinna Vesi и Rail Baltic Estonia.

Работы начнутся 25 февраля 2025 года. Планируемое время окончания строительных работ - 21 июня 2025 года.