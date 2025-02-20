Чт, 20.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

На дне Балтийского моря обнаружено более ста килограммов кокаина

Copy
Штормовое Балтийское море.
Штормовое Балтийское море. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Стоимость обнаруженных в Польше наркотиков на черном рынке составляет более 14 миллионов евро, сообщает RusTVNET со ссылкой на LSM+.

Запрещенные вещества ввозились в страну морским путем, сообщила пограничная служба, которая вышла на след преступной группировки, занимающейся контрабандой наркотиков.

В районе Гданьского залива была проведена специальная операция, в рамках которой и были найдены наркотики.

Как они оказались в этом месте, не сообщается. По подозрению в контрабанде задержаны уже семь человек, однако пограничная служба допускает и новые аресты.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх