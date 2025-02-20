REUTERS Участились взрывы на нефтяных танкерах в Средиземном море

Как сообщает Reuters, ссылаясь на источники в судоходстве и сфере безопасности, это первые подобные случаи за последнее десятилетие в регионе, если не учитывать атаки на военные суда.

В минувшую субботу на грузовом танкере Seajewel, зарегистрированном под греческим флагом, произошел взрыв, который нанес судну значительные повреждения, вызвав проникновение воды в корпус. К моменту обнаружения повреждений танкер уже прибыл с грузом нефти в один из портов Северной Италии.

Спустя несколько десятков минут на борту произошел второй взрыв, однако он не привел к новым разрушениям.

Итальянская прокуратура незамедлительно начала расследование, а сам танкер был остановлен на якорной стоянке перед портом Савона-Вадо. Эту информацию подтвердил прокурор Савоны, дав комментарий Reuters.

Судно управляется афинской компанией Thenamaris, однако представители оператора не вышли на связь с журналистами.

Еще один инцидент с нефтяным танкером Seacharm произошел в конце января в порту Джейхан на юге Турции. Это судно, как и Seajewel, эксплуатировалось компанией Thenamaris.

Третий случай произошел в феврале у побережья Ливии, где в результате взрыва пострадал танкер Grace Ferrum, ходящий под либерийским флагом и перевозящий химические вещества.

Экипаж подал сигнал бедствия, после чего была развернута спасательная операция. Оператор судна - зарегистрированная на Кипре компания Cymare - пока не дала официальных комментариев по поводу произошедшего.