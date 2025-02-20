Таллинн отремонтирует на кладбище Рахумяэ здание для обслуживания клиентов и построит колокольню

Кладбище Рахумяэ было открыто в 1902 году, а через год здесь были построены здания для приходов Каарли и Иоанна. При здании прихода Святого Иоанна была также возведена деревянная колокольня, которую позже снесли.

По словам вице-мэра Таллинна Пяртеля-Пеэтера Пере, кладбища являются важной частью городской среды, где переплетаются история, культура и воспоминания.

«Кладбище Рахумяэ является культурно-исторически значимым местом захоронений, и его достойное сохранение и развитие помогает ценить наследие наших предков. Реконструкция административного здания и строительство новой колокольни поддержат сохранение культуры кладбища и создадут для посетителей лучшие условия, чтобы почтить память близких», - сказал он.

Венок со стропил сняли вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере и старейшина района Нымме Кармо Кури. Фото: Aleksandr Guzhov

Историческое здание на кладбище Рахумяэ, находящееся в плохом состоянии, будет реконструировано и станет современным помещением для обслуживания клиентов. В результате реконструкции первый этаж существующего здания будет использоваться для обслуживания клиентов, на втором этаже будет обустроена комната отдыха для персонала, а также установлены необходимые технические системы. Кроме того, рядом с зданием будет построена колокольня, которая дополнит исторический облик кладбища.

3D эскиз. Фото: OÜ Arhitektuuribüroo Orub

По словам старейшины района Нымме Кармо Кури, для района важно, чтобы историческое сердце кладбища получило обновленный облик, а у сотрудников и посетителей кладбища были лучшие и современные условия.

«Кладбище Рахумяэ является важной частью истории и идентичности Нымме. Здесь нашли последний приют многие значимые общественные и культурные деятели Эстонии, а также погибшие в Освободительной войне», - добавил Кури.

Общая стоимость реконструкции и ремонта здания кладбища Рахумяэ составляет немного более двух миллионов евро без НСО. Проект разработала компания AS Infragate Eesti, строительные работы выполняет Tarrest LT OÜ, а надзор собственника осуществляет Tallinna Linnaehituse AS.