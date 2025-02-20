«В настоящее время в повестке дня Эстонии должны быть соглашения с Финляндией, Латвией, Литвой и Польшей на случай, если НАТО прекратит функционировать. Наша задача - дать понять латышам, что нашей главной угрозой может стать наша не восточная, а южная граница, если латыши не смогут защитить свою страну. С другой стороны, финны должны понять, что без Эстонии в следующий раз Хельсинки будет похож на тот, что был в 1940 году после бомбардировки русскими из Таллина», - цитирует BNS написанное Мадисоном в социальных сетях.

Кроме того, по его словам, расходы на оборону должны быть в срочном порядке увеличены хотя бы до уровня 10 процентов, чтобы закрыть большие бреши в обороне. «В текущем году расходы на оборону могут быть на уровне 2 процентов или ниже, но для повышения обороноспособности необходимо сделать необходимые инвестиции, которые в ближайшие годы в экстренном порядке поднимут расходы на оборону намного выше 2 процентов», - считает Мадисон.

По его мнению, Эстония должна сильнее надавить на Германию и призвать ее прекратить цирк под флагом либеральной демократии с ее зеленой революцией, правами геев и открытыми границами, и перевела бы всю экономику на работу на благо Бундесвера, то есть, вооруженных сил.