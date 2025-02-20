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В черте Таллинна на трех гектарах земли вырастет огромный жилой комплекс

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Таллиннская городская управа инициировала детальную планировку территории бывшего хийуского элеватора в районе Нымме с целью преобразовать эту промышленную зону в современный и многофункциональный жилой комплекс.

Вице-мэр Мадле Липпус (соцдемы) объяснила, что планировка бывшей производственной зоны предоставляет возможность открыть ее для общественности и создать для района Нымме дополнительный общинный центр.

«Планировочное решение предусматривает сохранение объема здания элеватора и проектирование дополнительных зданий для жилых помещений, а также общественных функций. В перспективе мы видим здесь центр района Хийу, поэтому особое внимание уделяется также сети дорог и общественным пространствам, которые должны быть доступными и безопасными для людей всех возрастов, как для восьмилетних, так и для 80-летних», - сказала Липпус.

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