Таллиннская городская управа инициировала детальную планировку территории бывшего хийуского элеватора в районе Нымме с целью преобразовать эту промышленную зону в современный и многофункциональный жилой комплекс.
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В черте Таллинна на трех гектарах земли вырастет огромный жилой комплекс
Вице-мэр Мадле Липпус (соцдемы) объяснила, что планировка бывшей производственной зоны предоставляет возможность открыть ее для общественности и создать для района Нымме дополнительный общинный центр.