В черте Таллинна на трех гектарах земли вырастет огромный жилой комплекс

«Планировочное решение предусматривает сохранение объема здания элеватора и проектирование дополнительных зданий для жилых помещений, а также общественных функций. В перспективе мы видим здесь центр района Хийу, поэтому особое внимание уделяется также сети дорог и общественным пространствам, которые должны быть доступными и безопасными для людей всех возрастов, как для восьмилетних, так и для 80-летних», - сказала Липпус.