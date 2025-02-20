Вилья Тоомаст епископу Даниилу: Эстонии не станет, если мы оставим все как есть и ничего не будем делать!

«Уточняю, что беру слово здесь как представитель монастыря и церкви, - подчеркнул адвокат Стевен Христо Эвестус, поблагодарив председателя правовой комиссии Рийгикогу, принявшего письмо-прошение монахинь Пюхтицкого монастыря. - Можно сказать, что это спасло честь Рийгикогу, потому что на самом деле оно предназначалось спикеру Рийгикогу. Но я надеюсь, что эти сообщения дойдут до правовой комиссии и ее членов», - попытался подтвердить Эвестус версию о том, что с делегацией монастыря обошлись недостаточно достойно, хотя в канцелярии Рийгикогу четко заявили, что Лаури Хуссар («Ээсти 200») не успеет их принять в понедельник.

«Мы против этого законопроекта и считаем его неоправданным, - продолжил Эвестус. - Что на сегодняшний день сделали не так ЭПЦ МП и монастырь, и в чем их можно винить? Их упрекают за слова патриарха, действующего в другой стране. Никаких нарушений у них самих не выявлено. Уже в течение года они доказали свою невиновность перед эстонским народом, то есть подтвердили свою лояльность законам Эстонской Республики и верность принципам эстонской Конституции. Никаких заявлений об обратном не поступало», - сказал Эвестус.