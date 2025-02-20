Акции эстонской компании впервые преодолели отметку в миллиард евро

Ценные бумаги Infortar показали наибольший рост среди компаний основного списка биржи, а рыночная стоимость компании с момента IPO увеличилась на 78 процентов. Балансовый объем Infortar превысил миллиард евро в 2022 году, выручка - в 2023 году, а собственный капитал - в 2024 году.

«Когда-то мы мечтали создать устойчивую к кризисам и инфляции миллиардную компанию. При выходе на биржу мы обещали рост и стабильные дивиденды, и сегодня эти обещания выполнены - пришло время ставить новые цели», - заявил председатель правления Infortar Айн Хансшмидт.

«Выход на биржу придал Infortar новый импульс: компания расширилась как на существующих, так и на новых рынках и направлениях деятельности, а также выплатила достойные дивиденды почти 6000 акционерам», - добавил Хансшмидт.

В прошлом году Infortar совершил три крупных инвестиции. Весной компания вошла в аграрный сектор, приобретя одну из крупнейших молочных ферм Эстонии Halinga, а рядом с ней строится завод по производству биогаза из местного сырья. В конце весны и летом концерн инвестировал 110 миллионов евро в покупку акций Tallink, увеличив свою долю в компании до 68,5 процента. Осенью дочерняя компания Elenger подписала с немецким энергетическим концерном EWE AG контракт на сумму 120 миллионов евро о приобретении всей польской бизнес-активности группы EWE. Сделка включает в себя распределительную сеть природного газа в Западной Польше и все направления энергосбыта.

Infortar ведет деятельность в семи странах, сосредотачиваясь на морском транспорте, энергетике и недвижимости. Компания владеет 68,5% AS Tallink Grupp, 100% AS Elenger Grupp, а также современным и диверсифицированным портфелем недвижимости площадью около 141 000 м².

Помимо ключевых направлений, Infortar активно развивает строительный сектор, добычу полезных ископаемых, сельское хозяйство, полиграфию и другие сферы. В концерн входит 110 предприятий, включая 101 дочернюю компанию, 4 ассоциированные фирмы и 5 их дочерних структур. Без учета ассоциированных компаний Infortar обеспечивает работой 6228 человек.

На Таллиннской фондовой бирже в «клубе миллиардных компаний», помимо Infortar, состоит также LHV Grupp, рыночная стоимость которого достигла 1,2 миллиарда евро.