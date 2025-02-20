Таллиннский окружной суд частично отменил оправдательный приговор Харьюского уездного суда и признал бывшего политика Центристской партии Мартина Репинского виновным в мошенничестве, связанном с компенсацией жилищных расходов канцелярией Рийгикогу.
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Суд приговорил бывшего члена Центристской партии к условному сроку за мошенничество
Суд назначил Репинскому наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно. Этот срок не будет приведен в исполнение, если в течение двух лет испытательного срока он не совершит нового умышленного преступления.