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Суд приговорил бывшего члена Центристской партии к условному сроку за мошенничество

Перевод: Вера Копти
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Суд приговорил Мартина Репинского к условному сроку.
Суд приговорил Мартина Репинского к условному сроку. Фото: Eero Vabamägi

Таллиннский окружной суд частично отменил оправдательный приговор Харьюского уездного суда и признал бывшего политика Центристской партии Мартина Репинского виновным в мошенничестве, связанном с компенсацией жилищных расходов канцелярией Рийгикогу.

Суд назначил Репинскому наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно. Этот срок не будет приведен в исполнение, если в течение двух лет испытательного срока он не совершит нового умышленного преступления.

Окружной суд внес коррективы в решение, по которому Эстонская Республика выплатила Репинскому расходы на адвоката, и вынес решение о взыскании с Эстонской Республики 32 826,80 евро. Оставшуюся сумму - 17 000 евро - придется взять на себя Репинскому. 

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