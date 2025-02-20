Минюст отозвал поправки, дающие Налоговому департаменту разрешение на прослушку

Законопроект был инициирован в мае 2024 года и прошел первое чтение в парламенте в сентябре прошлого года. Поправки, касающиеся права MTA на проведение дополнительных оперативно-розыскных мероприятий, включая использование полицейского агента и прослушивание телефонов, были внесены в него уже после первого чтения.

«Лично я предпочел бы такой вариант, чтобы сделать совершенно новый законопроект, в котором можно будет подробнее препарировать этот вопрос», - сказал председатель правовой комиссии Рийгикогу Андре Ханимяги.

«Посмотрим, что думают остальные члены комиссии», - добавил он, отметив, что он предпочел бы оставить в нынешнем законопроекте хотя бы право на использование полицейского агента.