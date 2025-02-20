После отключения от БРЭЛЛ России усилила пропаганду против стран Балтии

В интервью Литовскому общественному телевидению в четверг, 20 февраля, она отметила, что российские СМИ ложно утверждают, будто страны Балтии променяли «надежного партнера» Москву на нестабильность и теперь их ждет энергетический кризис.

«Мы исследовали, как тема энергетики освещается в российских СМИ с 2021 года. Тогда было 3650 новостей на эту тему. После десинхронизации их стало уже более 8000», - сообщила Станкувене.

«Россия раздувает эту проблему, они говорят об апокалиптических сценариях, утверждают, что Литва, Латвия и Эстония не знают, что делают, и что мы стремительно движемся к самоуничтожению», - заявила глава Mediaskopas.

Как отметил глава оператора системы передачи электроэнергии Litgrid Рокас Масюлис, аналогичную пропаганду Россия вела и раньше - в 2006 году, когда Москва прекратила поставки нефти в Мажейкяй из-за того, что расположенный там нефтеперерабатывающий завод купила польская компания Orlen, а также когда Литва строила терминал сжиженного природного газа в Клайпеде или тестировала работу энергосистемы в изолированном режиме.

«Сейчас мы видим новую волну [пропаганды], и со временем станет очевидно, что это ложь. Они пытаются запугать людей, распространяя абсурдную информацию», - сказал Масюлис в интервью Литовскому общественному радио.