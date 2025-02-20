Житель Пярну пришел в гости к родственнице и тайно оформил на ее имя несколько быстрых кредитов

Если вы хотите не стать жертвой мошенничества, не допускайте попадания своих документов, телефонов и компьютеров в чужие руки.

Маркко Ыунап, пришедший в гости к родственнице, воспользовался случаем и в ее отсутствие в комнате открыл Smart-ID хозяйки и оформил на ее имя четыре быстрых кредита. Средства в итоге поступили на его счет. О кредитах стало известно через год после подписания договоров, когда пришло долговое требование.