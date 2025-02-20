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Житель Пярну пришел в гости к родственнице и тайно оформил на ее имя несколько быстрых кредитов

Перевод: Сирле Матт
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Если вы хотите не стать жертвой мошенничества, не допускайте попадания своих документов, телефонов и компьютеров в чужие руки.
Если вы хотите не стать жертвой мошенничества, не допускайте попадания своих документов, телефонов и компьютеров в чужие руки. Фото: Shutterstock

Маркко Ыунап, пришедший в гости к родственнице, воспользовался случаем и в ее отсутствие в комнате открыл Smart-ID хозяйки и оформил на ее имя четыре быстрых кредита. Средства в итоге поступили на его счет. О кредитах стало известно через год после подписания договоров, когда пришло долговое требование.

Жительница Пярну обратилась с заявлением в полицию, когда получила требование о погашении задолженности в размере около 5000 евро за кредит, который она не брала и к которому не имела никакого отношения. Изначально она не понимала, как могла где-то оставить свою личную информацию.

Однако в запрошенном кредитном договоре она узнала старый номер телефона своего родственника, который позже странным образом сменил этот номер. Однако номер счета в договоре ей был незнаком. Домашний адрес и адрес электронной почты также не совпадали с ее адресом.

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