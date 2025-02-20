83-летняя жительница Таллинна предотвратила попытку мошенничества, вовремя разоблачив афериста, выдававшего себя за полицейского. Подозреваемый задержан.
Подозреваемый задержан: бдительная пенсионерка из Таллинна сорвала схему телефонного мошенничества
В среду, 19 февраля, пожилой жительнице Таллинна поступил звонок от человека, представившегося сотрудником полиции. Он сообщил, что на ее банковском счете происходят подозрительные транзакции. Мошенник попросил пенсионерку отправиться к банкомату, снять 2000 евро наличными и передать их «полицейским».
Однако пенсионерка заподозрила неладное и сразу же сообщила о случившемся в полицию. Сотрудники правопорядка задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в попытке мошенничества.