Подозреваемый задержан: бдительная пенсионерка из Таллинна сорвала схему телефонного мошенничества

В среду, 19 февраля, пожилой жительнице Таллинна поступил звонок от человека, представившегося сотрудником полиции. Он сообщил, что на ее банковском счете происходят подозрительные транзакции. Мошенник попросил пенсионерку отправиться к банкомату, снять 2000 евро наличными и передать их «полицейским».