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Подозреваемый задержан: бдительная пенсионерка из Таллинна сорвала схему телефонного мошенничества

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Фото статьи
Фото: Arved Breidaks

83-летняя жительница Таллинна предотвратила попытку мошенничества, вовремя разоблачив афериста, выдававшего себя за полицейского. Подозреваемый задержан.

В среду, 19 февраля, пожилой жительнице Таллинна поступил звонок от человека, представившегося сотрудником полиции. Он сообщил, что на ее банковском счете происходят подозрительные транзакции. Мошенник попросил пенсионерку отправиться к банкомату, снять 2000 евро наличными и передать их «полицейским».

Однако пенсионерка заподозрила неладное и сразу же сообщила о случившемся в полицию. Сотрудники правопорядка задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в попытке мошенничества.

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