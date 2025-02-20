Археологи вели раскопки в западной части Фиванского некрополя неподалеку от города Луксор. Они полагали, что погребальные комнаты фараонов XVIII династии находятся более чем в двух километрах оттуда, ближе к Долине Царей.

Вход в гробницу, сообщило министерство туризма и древностей Египта, был обнаружен еще в 2022 году. Исследователи думали, что он ведет к захоронениям одной из жен фараонов.

Однако когда они зашли в погребальную комнату, то обнаружили окрашенный в голубой цвет потолок - признак того, что в ней был похоронен фараон.

«Часть потолка осталась нетронутой: она была окрашена в голубой цвет с желтыми звездами. Голубой потолок с желтыми звездами встречаются только в гробницах фараонов», - рассказал Пирс Литерленд, глава команды, занимающейся раскопками.

«Эмоции, которые ты испытываешь в такой ситуации, это просто такая полная растерянность, потому что ты натыкаешься на что-то, чего ты совершенно не ожидал, это очень бурные чувства на самом деле», - сказал Литерленд в интервью Би-би-си.

«Когда я вышел [из погребальных комнат], моя жена ждала снаружи, и все, что я мог сделать, - это расплакаться», - вспоминает ученый.

Пустая гробница фараона

К гробнице, рассказал Литерленд, ведет большая лестница и очень длиный коридор.