Чт, 20.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Фотограф Postimees удостоен награды за лучшее пресс-фото 2024 года

Copy

В четверг Союз пресс-фотографов Эстонии объявил победителей ежегодной премии и открыл традиционную выставку в торговом центре «Виру», представив лучшие снимки 2024 года. Главную награду за «Пресс-фотографию года» получил руководитель фото и видео отдела Postimees Эрик Прозес за серию снимков «Вид, которого у нас больше нет». Эта же работа принесла ему победу в номинации «Общество».

Фотосерия «Вид, которого у нас больше нет» работы Эрика Прозеса посвящена изменяющемуся пейзажу в таллиннском районе Пирита.

«В течение 14 месяцев - с июля 2023 по сентябрь 2024 года - я документировал, как, несмотря на протесты местных жителей, между променадом и улицей Пирита-теэ начали строить элитные жилые дома, закрывая вид на море.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх