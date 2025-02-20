Фотограф Postimees удостоен награды за лучшее пресс-фото 2024 года

В четверг Союз пресс-фотографов Эстонии объявил победителей ежегодной премии и открыл традиционную выставку в торговом центре «Виру», представив лучшие снимки 2024 года. Главную награду за «Пресс-фотографию года» получил руководитель фото и видео отдела Postimees Эрик Прозес за серию снимков «Вид, которого у нас больше нет». Эта же работа принесла ему победу в номинации «Общество».