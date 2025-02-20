В связи с работами по углублению дна, проходящими в Минной гавани в Таллинне, на поверхность воды поднялись остаточные загрязнения, источник которых - затонувшие во времена существования военно-морской базы Советского Союза корабли.
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ФОТО ⟩ Работы по углублению дна в Минной гавани привели к загрязнению
Несмотря на все меры предосторожности, 12 февраля загрязнение распространилось за пределы акватории. Остаточные загрязнения были устранены за один день. Шесть дней спустя из зоны порта вырвалось еще одно загрязнение, и эта ситуация также находится под контролем, сообщил Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK).