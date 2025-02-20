ФОТО Работы по углублению дна в Минной гавани привели к загрязнению

Несмотря на все меры предосторожности, 12 февраля загрязнение распространилось за пределы акватории. Остаточные загрязнения были устранены за один день. Шесть дней спустя из зоны порта вырвалось еще одно загрязнение, и эта ситуация также находится под контролем, сообщил Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK).