Чт, 20.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

ФОТО Работы по углублению дна в Минной гавани привели к загрязнению

Перевод: Павел Соболев
Copy

В связи с работами по углублению дна, проходящими в Минной гавани в Таллинне, на поверхность воды поднялись остаточные загрязнения, источник которых - затонувшие во времена существования военно-морской базы Советского Союза корабли.

Несмотря на все меры предосторожности, 12 февраля загрязнение распространилось за пределы акватории. Остаточные загрязнения были устранены за один день. Шесть дней спустя из зоны порта вырвалось еще одно загрязнение, и эта ситуация также находится под контролем, сообщил Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK).

По данным ведомства, это не крупномасштабное загрязнение, но обнаружить небольшие движущиеся в море нефтяные пятна очень трудно.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх