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ПОЛИЦИЯ В НЕВЕДЕНИИ Что делал шведский стрелок-убийца в течение трех часов у школьного здания до того, как открыл огонь?

Перевод: Павел Соболев
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Место трагедии в Эребру через несколько дней после инцидента.
Место трагедии в Эребру через несколько дней после инцидента. Фото: Björn Larsson Rosvall / TT NEWS AGENCY / Reuters / Scanpix

Через две недели после стрельбы в школе в Эребру в Швеции, унесшей жизни десяти человек, полиция установила, что преступник, Рикард Андерссон, произвел в общей сложности 70 выстрелов.

На данный момент полиция установила на основании записей с камер наблюдения, что 35-летний Андерссон сел в автобус в 7:35 утра 4 февраля в центре Эребру с футляром для гитары на плечах, двумя сумками и зонтиком в руке. Вскоре, в 7:47, он вышел из автобуса на остановке возле учебного заведения Campus Risbergska, сообщила общественная телекомпания SVT.

Однако впервые мужчину заметили на территории школы в 11:30 утра, и теперь полиция просит общественность помочь выяснить, что делал Андерссон в течение трех с половиной часов до того, как он начал свою кровавую работу.

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