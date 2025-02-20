ПОЛИЦИЯ В НЕВЕДЕНИИ Что делал шведский стрелок-убийца в течение трех часов у школьного здания до того, как открыл огонь?

Через две недели после стрельбы в школе в Эребру в Швеции, унесшей жизни десяти человек, полиция установила, что преступник, Рикард Андерссон, произвел в общей сложности 70 выстрелов.
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На данный момент полиция установила на основании записей с камер наблюдения, что 35-летний Андерссон сел в автобус в 7:35 утра 4 февраля в центре Эребру с футляром для гитары на плечах, двумя сумками и зонтиком в руке. Вскоре, в 7:47, он вышел из автобуса на остановке возле учебного заведения Campus Risbergska, сообщила общественная телекомпания SVT.