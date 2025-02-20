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Автомобильный рынок России обнажает суровую правду о состоянии экономики

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Китайские автомобили все больше вытесняют европейские модели с улиц Москвы. На фото - недавно прибывшие в Россию новые китайские автомобили на площадке московского автодилера.
Китайские автомобили все больше вытесняют европейские модели с улиц Москвы. На фото - недавно прибывшие в Россию новые китайские автомобили на площадке московского автодилера. Фото: Maxim Shipenkov

По мнению российского экономиста Сергея Гуриева, работающего в Лондоне, Кремль скрывает реальное состояние экономики, но слабые места страны отчетливо проявляются на автомобильном рынке.

Россия делает все возможное, чтобы создать у остального мира впечатление, что ее экономика процветает. Однако помимо продовольственных товаров, ситуацию в стране хорошо иллюстрирует и рынок автомобилей, где продолжается неудержимый рост цен. Об этом в интервью Financial Times рассказал декан Лондонской школы бизнеса Сергей Гуриев.

Гуриев - известный российский экономист, который до 2013 года преподавал в Москве, но был вынужден покинуть страну после давления со стороны властей. Его положение усугубилось также после того, как он выразил поддержку антикоррупционной деятельности Алексея Навального.

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