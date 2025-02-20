Автомобильный рынок России обнажает суровую правду о состоянии экономики

Россия делает все возможное, чтобы создать у остального мира впечатление, что ее экономика процветает. Однако помимо продовольственных товаров, ситуацию в стране хорошо иллюстрирует и рынок автомобилей, где продолжается неудержимый рост цен. Об этом в интервью Financial Times рассказал декан Лондонской школы бизнеса Сергей Гуриев.