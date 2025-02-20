По мнению российского экономиста Сергея Гуриева, работающего в Лондоне, Кремль скрывает реальное состояние экономики, но слабые места страны отчетливо проявляются на автомобильном рынке.
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Автомобильный рынок России обнажает суровую правду о состоянии экономики
Россия делает все возможное, чтобы создать у остального мира впечатление, что ее экономика процветает. Однако помимо продовольственных товаров, ситуацию в стране хорошо иллюстрирует и рынок автомобилей, где продолжается неудержимый рост цен. Об этом в интервью Financial Times рассказал декан Лондонской школы бизнеса Сергей Гуриев.