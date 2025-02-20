Невозможно убедительно заклеймить в коррупции партию, председатель которой в бытность градоначальником в знак солидарности с жителями отказывался индексировать зарплаты мэра и вице-мэров. И который променял доход депутата Европарламента на то, чтобы остаться в Эстонии и БЕСПЛАТНО вытаскивать партию из кризиса.

Реклама - двигатель торговли?

Это понимают примерно все. Исключение - члены партии «Ээсти 200», но не потому, что они глупее прочих. У них рейтинг ниже уровня моря и нужен спарринг-партнер, чтобы быть на виду. Коалиционные партии исключаются - имея 2,5% поддержки не станешь кусать руку, которая тебя кормит.

С «Отечеством» их связывают давние добрые отношения, с Партией правых «Ээсти 200» не прочь объединиться, ругаться с EKRE - все равно что плевать против ветра, ну вот и остаемся мы со своим решением суда. Коллеги решили нас добить, но просчитались - не в первый, впрочем, раз. Хотя кое в чем с ними можно и согласиться.

Так, «Ээсти 200» устами столичного вице-мэра Яшина исключила возможность коалиции с центристами после местных выборов. И в этом Яшин прав, коалицию с его партией исключит сама жизнь - они не пройдут в горсобрание Таллинна.