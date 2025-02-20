Депутат Европарламента Яна Тоом по просьбе Rus.Postimees поделилась своими мыслями о том, что Центристская партия, столкнувшаяся с обвинительным приговором и назначением крупного штрафа, должна сделать для успешного выступления на выборах в Рийгикогу в 2027 году.
«Как Центристская партия планирует меняться, что нужно сделать для преодоления как финансовых трудностей, так и возможного кризиса доверия после вынесения обвинительного приговора» - такой мне прислали список вопросов. Начну с конца.
У нас нет кризиса доверия, так что нечего и преодолевать. Наш избиратель, как и другие адекватные люди, прекрасно понимает, что нельзя обвинить 12 000 человек в коррупции из-за глупости и нечистоплотности двух членов правления. Которые, к тому же, покинули партию - очевидно, предвидя нынешние проблемы.
Хотя для публики обоснования были совершенно другими - и Ратас (бывший председатель Центристской партии), и Карилайд (первый заместитель Ратаса, тот самый, который звонил Хиллару Тедеру с напоминаниями «подсыпать» деньжат) использовали для объяснения выхода из партии мою скромную персону. Мол, невозможно находиться в одной партии с человеком, помогающим Зое Палямар - хотя за месяц до того оба публично выразили понимание моего шага.
В декабре 2023-го, когда Ратас поставил ультиматум по моему поводу, я удивилась и оскорбилась, а теперь, когда партия получила миллионный штраф, понимаю - ничего личного, просто бизнес. Надо было, говоря языком улиц, прикрыть пятую точку. Ну мной и прикрыли. Противно.
Однако я не встретила пока ни одного избирателя - а у меня их, простите за нескромность, немало, - который сказал бы: ну все, Тоом, ты коррупционер, я тебе больше не доверяю! У нас могут быть разногласия по другим поводом, от миграционной политики до отношения к Илону Маску, но никогда - по поводу подозрения в коррупции.
Невозможно убедительно заклеймить в коррупции партию, председатель которой в бытность градоначальником в знак солидарности с жителями отказывался индексировать зарплаты мэра и вице-мэров. И который променял доход депутата Европарламента на то, чтобы остаться в Эстонии и БЕСПЛАТНО вытаскивать партию из кризиса.
Реклама - двигатель торговли?
Это понимают примерно все. Исключение - члены партии «Ээсти 200», но не потому, что они глупее прочих. У них рейтинг ниже уровня моря и нужен спарринг-партнер, чтобы быть на виду. Коалиционные партии исключаются - имея 2,5% поддержки не станешь кусать руку, которая тебя кормит.
С «Отечеством» их связывают давние добрые отношения, с Партией правых «Ээсти 200» не прочь объединиться, ругаться с EKRE - все равно что плевать против ветра, ну вот и остаемся мы со своим решением суда. Коллеги решили нас добить, но просчитались - не в первый, впрочем, раз. Хотя кое в чем с ними можно и согласиться.
Так, «Ээсти 200» устами столичного вице-мэра Яшина исключила возможность коалиции с центристами после местных выборов. И в этом Яшин прав, коалицию с его партией исключит сама жизнь - они не пройдут в горсобрание Таллинна.
А вот финансовые трудности у нас действительно есть, и серьезные, хотя за последний год мы оплатили все старые долги и у партии нет ни одного неоплаченного счета. Но и миллиона на уплату штрафа у нас нет. Пока нет. Однако мы готовились и к такому сценарию, так что и сторонников, и противников хочу успокоить - финансовый план у правления партии есть, и штраф будет оплачен в установленный судом срок.
Что, разумеется, оставит нас накануне местных выборов с пустыми руками - на это и расчет наших противников, привыкших выигрывать выборы при помощи дорогих и мегадорогих кампаний. Для сравнения напомню - Центристская партия потратила на евровыборы 50 000 евро, а, например, «Отечество» без малого 700 000 только на рекламу, плюс еще порядка 300 000 отдельно на кандидатов. Миллион. Сегодня обе партии имеют в Европарламенте по два мандата.
Что я хочу этим сказать? Реклама, конечно, двигатель торговли, но нельзя продать человеку товар, который ему не нужен. Равно как нельзя убедить не покупать нужный товар только потому, что его мало рекламируют. Центристская партия - нужна.
Досадно, но... ладно
Поэтому попытки в довершение ко всему лишить нас государственного финансирования вызывают скорее досаду, чем страх. Досаду, что в демократическом государстве всерьез обсуждается использование законотворческих механизмов для уничтожения политического противника.
Напомню - приговор суда уже вынесен, и при расчете размера штрафа суд исходил именно из размера государственного финансирования. Так что пытки законодателей задним числом оспорить логику суда выглядят... вот ищу слово... недемократично.
Фандрайзинг, он же сбор средств. Я слышала разные отзывы по поводу того, что мы обратились к избирателям за поддержкой. И, если честно, негативные меня не слишком волнуют - вот правда, что думает обо мне и о моей партии фанат Юри Ратаса... ну не важно. А важно, что мы имеем дело с небывалым выражениям солидарности, и это укрепляет партию сильнее любого рейтинга.
Так что пользуясь случаем, скажу огромное спасибо всем, кто счел нужным нас поддержать, вы - лучшие! И нет, мы не собираем деньги на оплату штрафа, они нужны чтобы продолжить партийную работу, накануне выборов это архиважно.
Слухи о смерти
Будет ли Центристская партия меняться? Надеюсь, что да. В лучшую сторону. Разумеется, у нас есть недостатки, и ошибки мы, разумеется, совершали. Главная, за которую мы сегодня буквально расплачиваемся - непрозрачность принятия финансовых решений. Но эта ошибка уже устранена, и сегодня любое крупное пожертвование будет рассмотрено под микроскопом прежде чем мы примем решение его акцептировать.
Нам также следует активизировать работу Совета уполномоченных, больше (и понятнее) рассказывать о работе в Европарламенте, быть активнее на местах. Но следует отметить, что многие перемены уже произошли. Мы восстановили выпуск партийной газеты, активно проводим уличные кампании, совершенно не привязанные к выборам.
Наша фракция в Рийгикогу - самая активная, и именно по инициативе центристов на государственном уровне поднимаются самые больные темы, будь то скандальное банкротство Nordica, сомнительное назначение госсекретаря или сага с ветропарками. У нас всего семь депутатов, но каждого знают в лицо и по имени - чего нельзя сказать о 38 реформистах.
Так что, други (и недруги) мои - слухи о смерти центристов, как водится, преувеличены.