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В Эстонии перед судом предстала группа иностранных наркоторговцев

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Семеро человек были частично признаны виновными в обороте наркотиков.
Семеро человек были частично признаны виновными в обороте наркотиков. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

В среду в Валгаском доме суда Тартуского уездного суда был оглашен приговор группе лиц, обвиняемых в торговле крупными партиями каннабиса. Из 11 подсудимых как минимум частично виновными были признаны семеро.

Судебное разбирательство касалось событий, произошедших в 2019–2021 годах. Длинное обвинительное заключение перечисляет различные сделки, в ходе которых через обвиняемых прошло несколько килограммов каннабиса. Процесс длился долго: первоначально приговоры должны были быть вынесены еще в 2022 году, но один из подсудимых неожиданно отказался от заключения сделки с прокуратурой, и дело было отправлено обратно в прокуратуру. В среду удалось объявить приговоры.

«При назначении наказаний суд учел, что значительная часть обвиняемых провела более трех лет под стражей как на этапе следствия, так и во время судебного разбирательства. Поэтому эти наказания нельзя считать мягкими, поскольку обвиняемые уже отбыли большую их часть в заключении», - объяснила прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Юлле Хырак.

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