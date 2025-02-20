В Эстонии перед судом предстала группа иностранных наркоторговцев

Судебное разбирательство касалось событий, произошедших в 2019–2021 годах. Длинное обвинительное заключение перечисляет различные сделки, в ходе которых через обвиняемых прошло несколько килограммов каннабиса. Процесс длился долго: первоначально приговоры должны были быть вынесены еще в 2022 году, но один из подсудимых неожиданно отказался от заключения сделки с прокуратурой, и дело было отправлено обратно в прокуратуру. В среду удалось объявить приговоры.