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Elisa открыла первую автономную сеть 5G в Эстонии

Перевод: Павел Соболев
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Компания Elisa сообщает о запуске новых услуг.
Компания Elisa сообщает о запуске новых услуг. Фото: Ardo Kaljuvee

Сегодня Elisa открыла первую автономную сеть 5G в Эстонии и предоставила возможность звонков 5G VoNR (Voice over New Radio). Также были запущены новые пакеты, поддерживающие эту технологию.

По сообщению компании, которая недавно закрыла свою сеть 3G, ее целью является расширение использования современных технологий. С введением новой сети зона покрытия 5G Elisa теперь достигает 93,5 процента населения, что, по данным компании, является самым большим покрытием 5G в Эстонии.​

«Независимый 5G - это следующий шаг в развитии сети мобильной связи. В 2018 году Elisa совершила первый в мире звонок 5G в тестовой сети, а в 2022 году Elisa выиграла первый национальный аукцион частот 5G в Эстонии и открыла сеть 5G для клиентов», - рассказал генеральный директор Elisa Андрус Хийепуу. - Добавление новых независимых пакетов 5G - следующий логичный шаг. В последние годы распространение 5G быстро росло, и внедрение автономной сети является частью этого процесса развития».

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