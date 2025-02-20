Elisa открыла первую автономную сеть 5G в Эстонии

По сообщению компании, которая недавно закрыла свою сеть 3G, ее целью является расширение использования современных технологий. С введением новой сети зона покрытия 5G Elisa теперь достигает 93,5 процента населения, что, по данным компании, является самым большим покрытием 5G в Эстонии.​

«Независимый 5G - это следующий шаг в развитии сети мобильной связи. В 2018 году Elisa совершила первый в мире звонок 5G в тестовой сети, а в 2022 году Elisa выиграла первый национальный аукцион частот 5G в Эстонии и открыла сеть 5G для клиентов», - рассказал генеральный директор Elisa Андрус Хийепуу. - Добавление новых независимых пакетов 5G - следующий логичный шаг. В последние годы распространение 5G быстро росло, и внедрение автономной сети является частью этого процесса развития».