Сегодня Elisa открыла первую автономную сеть 5G в Эстонии и предоставила возможность звонков 5G VoNR (Voice over New Radio). Также были запущены новые пакеты, поддерживающие эту технологию.
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Elisa открыла первую автономную сеть 5G в Эстонии
По сообщению компании, которая недавно закрыла свою сеть 3G, ее целью является расширение использования современных технологий. С введением новой сети зона покрытия 5G Elisa теперь достигает 93,5 процента населения, что, по данным компании, является самым большим покрытием 5G в Эстонии.