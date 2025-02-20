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Вице-мэр от «Отечества»: трамвайная линия по бульвару Кольде была бы эффективнее и дешевле!

Перевод: Павел Соболев
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Столичная улица Пухангу.
Столичная улица Пухангу. Фото: Madis Veltman

Кристьян Ярван, вице-мэр Таллинна, курирующий общественный транспорт, только в январе узнал, что Пельгураннаский трамвай будет курсировать по улице Пухангу, а не по бульвару Кольде, как договорились в правящей коалиции прошлым летом.

Одним из первых решений нынешней правящей коалиции в Таллинне было определение маршрута новой трамвайной линии, которая будет построена в Пыхья-Таллинне. В настоящее время вице-мэр Кристьян Ярван от «Отечества» утверждает, что его коллега Пяртель-Петер Пере (Парии реформ) позже подал запрос на финансирование в Министерство климата, не уведомив партнеров по коалиции, где был представлен совершенно другой маршрут, который проходит по улице Пухангу и делает разворот в районе пляжа Штромка.

Ярван услышал об этом маршруте только во время просмотра трансляции публичного представления в конце января.

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