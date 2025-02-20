Кристьян Ярван, вице-мэр Таллинна, курирующий общественный транспорт, только в январе узнал, что Пельгураннаский трамвай будет курсировать по улице Пухангу, а не по бульвару Кольде, как договорились в правящей коалиции прошлым летом.
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Вице-мэр от «Отечества»: трамвайная линия по бульвару Кольде была бы эффективнее и дешевле!
Одним из первых решений нынешней правящей коалиции в Таллинне было определение маршрута новой трамвайной линии, которая будет построена в Пыхья-Таллинне. В настоящее время вице-мэр Кристьян Ярван от «Отечества» утверждает, что его коллега Пяртель-Петер Пере (Парии реформ) позже подал запрос на финансирование в Министерство климата, не уведомив партнеров по коалиции, где был представлен совершенно другой маршрут, который проходит по улице Пухангу и делает разворот в районе пляжа Штромка.