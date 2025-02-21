Аэропорт Таллинна предупредил об очередях и прокомментировал информацию о недопуске граждан РФ на борт

«Начинаются школьные каникулы. 21 февраля из Таллиннского аэропорта отправится более 6000 пассажиров, что на 2000 больше, чем в прошлую пятницу. Это означает, что в пиковые часы могут возникнуть очереди на регистрации, к контролю безопасности и на границе», - сообщили Rus.Postimees в аэропорту.