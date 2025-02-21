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Аэропорт Таллинна предупредил об очередях, попросил пассажиров сегодня приезжать заранее и сказал о недопуске граждан РФ на борт

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Аэропорт Таллинна зимой 2022 года.
Аэропорт Таллинна зимой 2022 года. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Таллиннский аэропорт сообщает о резком увеличении пассажиропотока накануне длинных выходных в пятницу 21 февраля и призывает всех, кто сегодня планирует улететь из Эстонии, приезжать заранее. В аэропорту так же прокомментировали скандал с недопуском пассажиров на рейсы из-за гражданства России.

«Начинаются школьные каникулы. 21 февраля из Таллиннского аэропорта отправится более 6000 пассажиров, что на 2000 больше, чем в прошлую пятницу. Это означает, что в пиковые часы могут возникнуть очереди на регистрации, к контролю безопасности и на границе», - сообщили Rus.Postimees в аэропорту.

Таллиннский аэропорт призывает пассажиров во избежание стресса заранее проверить, чтобы у всех членов семьи были действующие проездные документы. Имеет смысл самостоятельно взвесить и измерить свой багаж в соответствии с требованиями авиакомпании, чтобы избежать дополнительных расходов. Прибыть в аэропорт за два часа до вылета.

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