Таллиннский аэропорт сообщает о резком увеличении пассажиропотока накануне длинных выходных в пятницу 21 февраля и призывает всех, кто сегодня планирует улететь из Эстонии, приезжать заранее. В аэропорту так же прокомментировали скандал с недопуском пассажиров на рейсы из-за гражданства России.
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Аэропорт Таллинна предупредил об очередях, попросил пассажиров сегодня приезжать заранее и сказал о недопуске граждан РФ на борт
«Начинаются школьные каникулы. 21 февраля из Таллиннского аэропорта отправится более 6000 пассажиров, что на 2000 больше, чем в прошлую пятницу. Это означает, что в пиковые часы могут возникнуть очереди на регистрации, к контролю безопасности и на границе», - сообщили Rus.Postimees в аэропорту.