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АНАЛИЗ Ссора в правительстве: за два часа весь энергетический план Эстонии пошел прахом

Перевод: Павел Соболев
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Йоко Алендер, Лаури Ляэнеметс. Коллаж.
Йоко Алендер, Лаури Ляэнеметс. Коллаж. Фото: Shutterstock, Postimees

В правительстве ссора. Министр климата Йоко Алендер (Партия реформ) шокировала партнеров по коалиции решением не поддерживать строительство морских ветряных электростанций. По мнению председателя Социал-демократической партии, министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, ни одно энергетическое соглашение больше не имеет силы. «Ээсти 200» обвиняет соцдемов в шантаже.

На заседании правительства в четверг большой энергетический план, который готовился полтора года, был подвергнут испытанию. Принятое три недели назад «Великое энергетическое решение», согласованное тремя лидерами партий - Кристеном Михалом, Кристиной Каллас и Лаури Ляэнеметсом, больше не действует.

Алендер представила это в четверг таким образом, что решение о поддержке морских ветряных электростанций было просто перенесено на год, а все остальные дела продолжатся, но это попытка сделать хорошую мину при плохой игре.

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