АНАЛИЗ Ссора в правительстве: за два часа весь энергетический план Эстонии пошел прахом

На заседании правительства в четверг большой энергетический план, который готовился полтора года, был подвергнут испытанию. Принятое три недели назад «Великое энергетическое решение», согласованное тремя лидерами партий - Кристеном Михалом, Кристиной Каллас и Лаури Ляэнеметсом, больше не действует.

Алендер представила это в четверг таким образом, что решение о поддержке морских ветряных электростанций было просто перенесено на год, а все остальные дела продолжатся, но это попытка сделать хорошую мину при плохой игре.