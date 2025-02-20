В правительстве ссора. Министр климата Йоко Алендер (Партия реформ) шокировала партнеров по коалиции решением не поддерживать строительство морских ветряных электростанций. По мнению председателя Социал-демократической партии, министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, ни одно энергетическое соглашение больше не имеет силы. «Ээсти 200» обвиняет соцдемов в шантаже.
Для подписчиков
АНАЛИЗ ⟩ Ссора в правительстве: за два часа весь энергетический план Эстонии пошел прахом
На заседании правительства в четверг большой энергетический план, который готовился полтора года, был подвергнут испытанию. Принятое три недели назад «Великое энергетическое решение», согласованное тремя лидерами партий - Кристеном Михалом, Кристиной Каллас и Лаури Ляэнеметсом, больше не действует.