Эстонская спортсменка Нина Петрыкина, поднявшаяся на высшую ступень пьедестала почета в женском одиночном разряде на чемпионате Европы по фигурному катанию, проходившем в Таллинне в начале февраля, показала в четверг такую же волю к победе и на предолимпийском турнире Road to 26 Trophy в Милане.
Нина Петрыкина выиграла в Милане предолимпийский турнир Road to 26 Trophy!
20-летняя Петрыкина после вчерашней короткой программы оказалась лишь на пятом месте (54,96 балла), но сегодня она блестяще исполнила произвольную программу, заработав 139,15 балла, что близко к ее личному рекорду. Это привело ее к первому месту в общем зачете с 194,11 балла.
Личные рекорды Петрыкиной таковы: короткая программа (68,94), произвольная программа (139,24) и сумма (208,18).
За Петрыкиной (194,11 балла) в тестовых предолимпийских соревнованиях Road to 26 Trophy в Милане следовали прошлогодняя серебряная медалистка чемпионата мира американка Изабо Левито (188,64 балла) и итальянка Лара Наки Гутманн (188,19 балла).
Четвертой стала Леа Серна из Франции (185,61), пятой - Хана Йошида из Японии (184,02), шестой - шведка Йозефин Тальегард (165,11).