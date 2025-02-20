Нина Петрыкина выиграла в Милане предолимпийский турнир Road to 26 Trophy!

20-летняя Петрыкина после вчерашней короткой программы оказалась лишь на пятом месте (54,96 балла), но сегодня она блестяще исполнила произвольную программу, заработав 139,15 балла, что близко к ее личному рекорду. Это привело ее к первому месту в общем зачете с 194,11 балла.