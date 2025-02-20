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Нина Петрыкина выиграла в Милане предолимпийский турнир Road to 26 Trophy!

Перевод: Павел Соболев
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Нина Петрыкина.
Нина Петрыкина. Фото: Eero Vabamägi

Эстонская спортсменка Нина Петрыкина, поднявшаяся на высшую ступень пьедестала почета в женском одиночном разряде на чемпионате Европы по фигурному катанию, проходившем в Таллинне в начале февраля, показала в четверг такую же волю к победе и на предолимпийском турнире Road to 26 Trophy в Милане.

20-летняя Петрыкина после вчерашней короткой программы оказалась лишь на пятом месте (54,96 балла), но сегодня она блестяще исполнила произвольную программу, заработав 139,15 балла, что близко к ее личному рекорду. Это привело ее к первому месту в общем зачете с 194,11 балла.

Личные рекорды Петрыкиной таковы: короткая программа (68,94), произвольная программа (139,24) и сумма (208,18).

За Петрыкиной (194,11 балла) в тестовых предолимпийских соревнованиях Road to 26 Trophy в Милане следовали прошлогодняя серебряная медалистка чемпионата мира американка Изабо Левито (188,64 балла) и итальянка Лара Наки Гутманн (188,19 балла).

Четвертой стала Леа Серна из Франции (185,61), пятой - Хана Йошида из Японии (184,02), шестой - шведка Йозефин Тальегард (165,11).

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