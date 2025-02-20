В мероприятии примут участие мэр Евгений Осиновский, вице-мэр Мадле Липпус, старейшина района Кесклинн Сандер Андла, посол Украины Максим Кононенко, а также авторы награжденных работ, представители учреждений, связанных с конкурсом, и представители украинского сообщества.

Город Таллинн объявил в октябре прошлого года открытый ландшафтно-архитектурный конкурс с целью найти лучшее пространственное решения для сада Украины в парке Лембиту. Конкурс распространяется на весь парк Лембиту, где когда-то располагался квартал, полностью разрушенный в результате мартовской бомбардировки 1944 года.