Таллинн приобрел улицы Карукелла-теэ и Пуне-теэ в районе Пирита

Общая площадь приобретаемых участков составляет 10 014 квадратных метров. В поддержку этого решения местные жители подали в городскую управу петицию с 200 подписями.

По словам депутата городского собрания Таллинна и жителя Пирита Мирослава Березовского, активность жителей в этом вопросе заслуживает похвалы. Березовский поблагодарил всех, кто помог поднять этот вопрос и донести его важность до старейшины района Пирита и политиков, находящихся у власти в Таллинне.

Березовский подчеркнул, что жители Пирита продемонстрировали, насколько важно сотрудничество внутри сообщества и целеустремленность для решения местных проблем.

«Я искренне рад, что совместными усилиями с местными жителями нам удалось добиться положительного решения этой ситуации. Этот пример доказывает, что благодаря общим усилиям мы можем сделать среду обитания в Пирита еще лучше», - подчеркнул депутат горсобрания.