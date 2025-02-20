Пятничный рейс airBaltic из Риги в Мюнхен войдет в историю

Сертификат, выданный Агентством авиационной безопасности Европейского Союза (EASA), знаменует собой новую эру, в которой обеспечивается беспрепятственное соединение для пассажиров по всей сети авиакомпании.

Чтобы отпраздновать это достижение, airBaltic организовала специальный рейс из аэропорта Риги, собрав представителей ключевых заинтересованных сторон, представителей международных и местных СМИ и влиятельных лиц, чтобы лично испытать возможности Starlink.

На пятницу запланирован первый коммерческий рейс airBaltic с бесплатным высокоскоростным интернетом Starlink для пассажиров airBaltic - рейс airBaltic BT221 из Риги в Мюнхен.