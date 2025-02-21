Рейтинг партий: поддержка Партии реформ упала до уровня 2004 года

Лидером политических предпочтений избирателей остается «Отечество», популярность которой выросла с 26% в январе до 29% в феврале. Второе и третье место делят EKRE и Центристская партия с одинаковым рейтингом 15%.

Партия реформ и Социал-демократическая партия опустились на четвертое и пятое место с рейтингом 14% и 13%, соответственно. Рейтинг обеих партий в последние месяцы стал существенно колебаться, и в феврале поддержка Партии реформ упала до самого низкого уровня с 2004 года.

Рейтинг третьей партии в правящей коалиции - «Ээсти 200» - составил 2,6%, а рейтинг не входящих в парламент правых составил в феврале 6%.