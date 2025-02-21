По заказу Министерства культуры и Фонда интеграции Институт балтийских исследований изучил мнение жителей с неопределенным гражданством по вопросам, связанным с эстонским гражданством, а также факторы, влияющие на его получение.
Исследование подтвердило высокий интерес серопаспортников к получению эстонского гражданства
Руководитель программы исследований миграции и интеграции Института балтийских исследований Кристьян Калдур отметил, что жители с неопределенным гражданством проявили активный интерес к участию в исследовании, которое было начато весной прошлого года.
«Исследование показало, что 65% жителей с неопределенным гражданством намерены ходатайствовать о получении эстонского гражданства. Причем этот показатель высок во всех возрастных группах. Исследование также показало, что группа жителей Эстонии с неопределенным гражданством довольно разнородна. У них различные препятствия или страхи, которые могут затруднять получение эстонского гражданства. Одних мотивирует чувство родины и общности, других - перспективы на рынке труда. Настолько же разной должна быть и практическая поддержка им в получении гражданства», - сказал Калдур.
По словам вице-канцлера Министерства культуры по вопросам культурного многообразия Эды Сильберг, результаты исследования ясно показали, что в будущем следует уделять больше внимания формированию позитивного отношения к гражданству.
«Получение гражданства - это не завершающий этап интеграции, а важная часть этого процесса. Многие жители с неопределенным гражданством ощущают себя частью нашего общества и имеют сильную связь с Эстонией, что крайне важно в интеграции. Приобретение гражданства является следующим шагом, который закрепляет юридическую связь между человеком и государством, определяя взаимные права и обязанности. Исследование помогло выяснить мнения и выявить препятствия, мешающие жителям сделать этот шаг, а также показало, какая поддержка им необходима для получения эстонского гражданства», - сказала Сильберг.
По словам директора Фонда интеграции Дмитрия Московцева, исследование показало, чему уделять внимание при развитии мер поддержки для желающих стать гражданами Эстонии.
«В Эстонии проживает порядка 60 000 человек с неопределенным гражданством, большинство из них желает получить эстонское гражданство. Важно обеспечить будущим гражданам всестороннюю поддержку в получении гражданства, а также поспособствовать укреплению их связи с нашей страной. Результаты исследования содержат ценную обратную связь, на основании которой сможем совместно с другими специалистами развивать поддержку, которую оказываем в процессе получения гражданства», - сказал Дмитрий Московцев.
Для выяснения мнения жителей с неопределенным гражданством Институт балтийских исследований провел масштабное исследование. В опросе приняли участие 1991 человек, и в семи фокус-группах свое мнение разъяснили 28 жителей. Исследование было начато весной 2024 года, данные собирали с октября по декабрь.
С отчетом и обзором исследования можно ознакомиться на сайте Фонда интеграции.
Результаты исследования показали следующее:
- Жители с неопределенным гражданством имеют прочную социальную и культурную связь с Эстонией. Более 80% опрошенных отмечают, что чувствуют себя «довольно» или «очень» привязанными к своему месту жительства, а около 90% испытывают такую же связь с Эстонией в целом. Важен и выяснившийся факт, что 70% респондентов не оформляют гражданство другой страны именно потому что считают Эстонию своей родиной.
- Большинство (65%) жителей с неопределенным гражданством готовы ходатайствовать о получении эстонского гражданства. Из них 15% рассчитывают сделать это в течение ближайшего года, а 28% - в течение от двух до пяти лет. Если бы у жителей с неопределенным гражданством была возможность свободного выбора, около 79% предпочли бы именно эстонское гражданство.
- Жители с неопределенным гражданством заинтересованы в эстонском гражданстве по разным причинам. Большую часть мотивирует желание обрести уверенность в своих правах на проживание в Эстонии (52%). Также важными факторами являются усиление чувства принадлежности к стране (38%) и снижение риска возможной дискриминации (34%). Есть и прагматичные причины, как например повышение шансов на трудоустройство (32%).
- В самоидентификации жителей Эстонии с неопределенным гражданством ярко выражена их связь со страной: более 60% респондентов предпочитают называть себя не просто «русскими», а «русскоязычными эстонцами» (44%) или «эстонскими русскими» (18%).
- Главный барьер на пути к получению гражданства - владение эстонским языком на положенном уровне B1 (53%). Среди них 22% активно используют язык, у 68% пассивные знания и 7% совершенно не владеют языком. Другими препятствиями являются финансовые затруднения (17%), нехватка времени (16%) и преклонный возраст (13%).
- Группа жителей Эстонии с неопределенным гражданством довольно разнородна: у них различные взгляды, мотивация и препятствия для получения гражданства. Поэтому единого решения, подходящего всем, не существует. Для одних важен призыв со стороны государства, но большинству требуется и практическая поддержка.