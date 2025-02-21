Исследование подтвердило высокий интерес серопаспортников к получению эстонского гражданства

Руководитель программы исследований миграции и интеграции Института балтийских исследований Кристьян Калдур отметил, что жители с неопределенным гражданством проявили активный интерес к участию в исследовании, которое было начато весной прошлого года.

«Исследование показало, что 65% жителей с неопределенным гражданством намерены ходатайствовать о получении эстонского гражданства. Причем этот показатель высок во всех возрастных группах. Исследование также показало, что группа жителей Эстонии с неопределенным гражданством довольно разнородна. У них различные препятствия или страхи, которые могут затруднять получение эстонского гражданства. Одних мотивирует чувство родины и общности, других - перспективы на рынке труда. Настолько же разной должна быть и практическая поддержка им в получении гражданства», - сказал Калдур.

По словам вице-канцлера Министерства культуры по вопросам культурного многообразия Эды Сильберг, результаты исследования ясно показали, что в будущем следует уделять больше внимания формированию позитивного отношения к гражданству.