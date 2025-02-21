В Израиле взорвались три автобуса. Пострадвших нет; власти подозревают, что это была попытка теракта

Еще в двух автобусах были найдены неразорвавшиеся взрывные устройства, уточнили в полиции, заверив, что «на месте происшествия работают большие отряды полиции, разыскивая подозреваемых».

Израильские СМИ сообщают, что министр транспорта Мири Регев распорядилась приостановить движение всех автобусов и железнодорожного транспорта, чтобы каждое транспортное средство можно было проверить на наличие там взрывных устройств, сообщают израильские СМИ.

Представитель полиции Арье Дорон сказал в интервью 12 каналу, что полиция продолжает прочесывать местность, а общественность должна быть начеку, чтобы не пропустить подозрительный пакет или предмет.

«Возможно, нам повезло, что террористы действительно установили таймеры не на тот время, - сказал он о взрывах в автобусах. - Но пока рано судить об этом».

На кадрах, опубликованных в соцсетях, виден по меньшей мере один горящий на парковке автобус, над которым поднимается столб дыма.

По данным местных СМИ, на одном из неразорвавшихся самодельных взрывных устройств весом пять килограммов было написано «Месть за Тулькарм» - в этом городе на Западном берегу израильские военные на днях провели контртеррористическую операцию.

Министр обороны страны Исраэль Кац заявил, что распорядился «повысить интенсивность» действий в лагерях беженцев на Западном берегу.

В заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху говорится, что главе правительства доложено о случившемся.

Власти призывают население избегать поездок в Бат-Ям и быть бдительными при обнаружении подозрительных предметов.