От нового пенсионного решения эстонского банка получат выгоду лишь очень богатые люди

Если доход, который идет в третью пенсионную ступень, велик, и вы сами не можете раз в несколько десятилетий сменить свой пенсионный фонд на фонд с меньшим риском, в этом договоре есть смысл. Хотя изначально все индексные фонды третьей ступени являются более доступными вариантами, чем новое решение.

Пенсия нового поколения - это договор страхования дополнительной накопительной пенсии с инвестиционным риском. Этот продукт решает проблемы фондов третьей пенсионной ступени SEB, когда человеку по мере старения приходится менять свой пенсионный фонд на фонд с более низким риском инвестирования в акции. В то время как во второй пенсионной ступени, например, у Swedbank есть основанные на определенном годе рождения так называемые подходящие пенсионные фонды, а у SEB и Luminor есть разные фонды в зависимости от возраста, в третьей ступени такой общей логики нет.