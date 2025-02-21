SEB уже некоторое время рекламирует новое пенсионное решение, которое является альтернативой фондам третьей пенсионной ступени.
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От нового пенсионного решения эстонского банка получат выгоду лишь очень богатые люди
Если доход, который идет в третью пенсионную ступень, велик, и вы сами не можете раз в несколько десятилетий сменить свой пенсионный фонд на фонд с меньшим риском, в этом договоре есть смысл. Хотя изначально все индексные фонды третьей ступени являются более доступными вариантами, чем новое решение.