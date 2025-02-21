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От нового пенсионного решения эстонского банка получат выгоду лишь очень богатые люди

Перевод: София Солдатенко
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Новый пенсионный продукт SEB по сравнению с индексными фондами третьей пенсионной ступени становится более выгодным с точки зрения комиссий, если будет накоплено не менее 50 000 евро.
Новый пенсионный продукт SEB по сравнению с индексными фондами третьей пенсионной ступени становится более выгодным с точки зрения комиссий, если будет накоплено не менее 50 000 евро. Фото: Elmo Riig

SEB уже некоторое время рекламирует новое пенсионное решение, которое является альтернативой фондам третьей пенсионной ступени.

Если доход, который идет в третью пенсионную ступень, велик, и вы сами не можете раз в несколько десятилетий сменить свой пенсионный фонд на фонд с меньшим риском, в этом договоре есть смысл. Хотя изначально все индексные фонды третьей ступени являются более доступными вариантами, чем новое решение.

Пенсия нового поколения - это договор страхования дополнительной накопительной пенсии с инвестиционным риском. Этот продукт решает проблемы фондов третьей пенсионной ступени SEB, когда человеку по мере старения приходится менять свой пенсионный фонд на фонд с более низким риском инвестирования в акции. В то время как во второй пенсионной ступени, например, у Swedbank есть основанные на определенном годе рождения так называемые подходящие пенсионные фонды, а у SEB и Luminor есть разные фонды в зависимости от возраста, в третьей ступени такой общей логики нет.

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