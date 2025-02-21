Известная сеть пиццерий готова совершить гигантский скачок на рынке

«Мы продолжаем предлагать пиццу по самым доступным ценам в Эстонии, не идя на компромисс в качестве ингредиентов. Основные компоненты поступают от местных производителей, таких как Nõo Lihatööstus и E-Piim», - отметил руководитель Peetri Pizza Марко Плейатс.

Компания активно расширяется: в 2024 году были открыты рестораны Peetri Pizza в Саку, а также заведения сети Pappa Pizza в Ярвекюла и Рандвере. Кроме того, рестораны в Раквере и Хаапсалу перешли на новую концепцию Peetri Pizza 2.0, которая помимо пиццы включает в меню и пасту.

Быстрая пицца за две минуты

Появился и новый бренд - Peetri Pizza GO, предлагающий пиццу, готовую всего за две минуты.

«В прошлом году мы открыли три точки формата GO и планируем расширить его за пределы Эстонии. Эта концепция разработана специально для франчайзинга с минимальными затратами», - пояснил Плейац.

Выход на латвийский рынок и дальнейшие перспективы

Peetri Pizza уже успешно работает и в Латвии: ресторан Peetri Pizza & Pasta в Риге получил хорошие отзывы. В этом году в столице планируется открыть еще одно заведение, а также запустить формат Peetri Pizza GO.

«Мы видим потенциал для роста в Эстонии и рассчитали, что с небольшими корректировками концепции можно открыть еще около 20 ресторанов. Особенно перспективным считаем центральную Эстонию, где ищем партнеров», – добавил Плейатс.

Популярные вкусы и юбилей компании

По-прежнему самыми востребованными остаются легендарные Mafioso и Margherita. В этом году компания планирует уделить особое внимание качеству обслуживания в ресторанах, чтобы клиенты могли наслаждаться горячей пиццей прямо из печи.

«Во второй половине года мы подготовим для клиентов несколько приятных сюрпризов», – пообещал Плейатс.

Этот год особенный для компании: Peetri Pizza отмечает 35-летие, а ее партнерская сеть Pappa Pizza – 30-летие. Основанная в 1990 году Peetri Pizza остается крупнейшей сетью пиццерий страны и пионером эстонской пицца-культуры. Сегодня под брендами Peetri Pizza и Pappa Pizza работают 55 ресторанов в Эстонии и одно заведение в Латвии.