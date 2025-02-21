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Известная сеть пиццерий готова совершить на рынке гигантский скачок

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Руководитель Peetri Pizza Марко Плейатс считает, что на эстонском рынке еще достаточно пространства для роста.
Руководитель Peetri Pizza Марко Плейатс считает, что на эстонском рынке еще достаточно пространства для роста. Фото: Vallo Kruuser

Крупнейшая сеть пиццерий в Эстонии Peetri Pizza планирует в этом году увеличить объем производства до трех миллионов пицц, открыть новые рестораны и развивать инновационную концепцию быстрого приготовления.

«Мы продолжаем предлагать пиццу по самым доступным ценам в Эстонии, не идя на компромисс в качестве ингредиентов. Основные компоненты поступают от местных производителей, таких как Nõo Lihatööstus и E-Piim», - отметил руководитель Peetri Pizza Марко Плейатс.

Компания активно расширяется: в 2024 году были открыты рестораны Peetri Pizza в Саку, а также заведения сети Pappa Pizza в Ярвекюла и Рандвере. Кроме того, рестораны в Раквере и Хаапсалу перешли на новую концепцию Peetri Pizza 2.0, которая помимо пиццы включает в меню и пасту.

Быстрая пицца за две минуты

Появился и новый бренд - Peetri Pizza GO, предлагающий пиццу, готовую всего за две минуты.

«В прошлом году мы открыли три точки формата GO и планируем расширить его за пределы Эстонии. Эта концепция разработана специально для франчайзинга с минимальными затратами», - пояснил Плейац.

Выход на латвийский рынок и дальнейшие перспективы

Peetri Pizza уже успешно работает и в Латвии: ресторан Peetri Pizza & Pasta в Риге получил хорошие отзывы. В этом году в столице планируется открыть еще одно заведение, а также запустить формат Peetri Pizza GO.

«Мы видим потенциал для роста в Эстонии и рассчитали, что с небольшими корректировками концепции можно открыть еще около 20 ресторанов. Особенно перспективным считаем центральную Эстонию, где ищем партнеров», – добавил Плейатс.

Популярные вкусы и юбилей компании

По-прежнему самыми востребованными остаются легендарные Mafioso и Margherita. В этом году компания планирует уделить особое внимание качеству обслуживания в ресторанах, чтобы клиенты могли наслаждаться горячей пиццей прямо из печи.

«Во второй половине года мы подготовим для клиентов несколько приятных сюрпризов», – пообещал Плейатс.

Этот год особенный для компании: Peetri Pizza отмечает 35-летие, а ее партнерская сеть Pappa Pizza – 30-летие. Основанная в 1990 году Peetri Pizza остается крупнейшей сетью пиццерий страны и пионером эстонской пицца-культуры. Сегодня под брендами Peetri Pizza и Pappa Pizza работают 55 ресторанов в Эстонии и одно заведение в Латвии.

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