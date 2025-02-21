Согласно свежему совместному исследованию Norstat и Rimi, для эстонцев День независимости имеет более глубокое значение, чем для наших южных соседей, что также отражается в потребительских привычках.
Исследование: эстонцы считают День независимости более важным праздником, чем латыши и литовцы
В преддверии 24 февраля в Эстонии значительно возрастает спрос на традиционные праздничные продукты: продажи темного хлеба увеличиваются в несколько раз, кильку покупают в пять раз больше, а эстонские флаги расходятся в 18 раз активнее.
Январский опрос 2025 года, проведённый в трех странах Балтии, показал, что свой национальный праздник считают важным 31 процент эстонцев, тогда как в Латвии и Литве этот показатель значительно ниже - десять и пять процентов соответственно.
Где покупают больше всего кильки и темного хлеба?
• Наибольший спрос на темный хлеб был зафиксирован в Тарту, в магазине Lõunakeskus Rimi, где его купили на 70 процентов больше, чем в обычную пятницу.
• Главными любителями кильки оказались покупатели в магазине Sõpruse Rimi в Таллинне, где ее продали на 82 процента больше, чем за неделю до этого.
• В городах Нарва, Кохтла-Ярве, Кивиыли и Маарду спрос на кильку не изменился, что, вероятно, связано с тем, что в этих регионах меньше жителей, традиционно отмечающих День независимости Эстонии.
• Больше всего национальных флагов было продано в магазине Haabersti Rimi, где их покупали значительно чаще, чем в других регионах.
• В прошлом году многие покупатели воспользовались пятничными купонами «Tervisereede», которые давали скидки в 15 процентов на фрукты и овощи.
«Каждый год в феврале мы наблюдаем, что люди отдают предпочтение высококачественным местным продуктам: темному хлебу и кильке. Кроме того, особое внимание уделяется украшению дома национальной символикой. День независимости важен для нас, и существует традиция отмечать его в кругу семьи и близких», - комментирует Марилин Юриссон, менеджер по закупкам Rimi Eesti.
По ее словам, растущий спрос на традиционные эстонские продукты подтверждает, что жители Эстонии дорожат своими корнями и ценят национальную кухню. В прошлом году в течение недели перед Днем независимости было продано 7400 кг кильки и 25 000 кг темного хлеба. Однако в этом году ключевым фактором при выборе товаров остаются скидки: покупатели чаще выбирают именно те виды кильки, которые предлагаются по цене кампании.
Как изменяется потребительское поведение в преддверии Дня независимости?
Анализ данных Rimi показывает, как меняются покупки в праздничный период. Для сравнения использованы данные за 23 и 16 февраля 2024 года
Эстонские флаги - рост продаж в 18 раз
Килька - рост продаж в пять раз
Селедка - рост продаж в полтора раза
Красная и черная икра - рост продаж в два раза
Темный хлеб - рост продаж в два раза
Торты и пирожные - рост продаж в полтора раза
Взбитые сливки и сметана - рост продаж в полтора - два раза
Ощутимое изменение потребительского поведения перед Днем независимости подтверждает, что жители Эстонии ценят свои традиции и считают важными национальную символику и местные продукты в праздничном меню.