Исследование: эстонцы считают День независимости более важным праздником, чем латыши и литовцы

В преддверии 24 февраля в Эстонии значительно возрастает спрос на традиционные праздничные продукты: продажи темного хлеба увеличиваются в несколько раз, кильку покупают в пять раз больше, а эстонские флаги расходятся в 18 раз активнее.

Январский опрос 2025 года, проведённый в трех странах Балтии, показал, что свой национальный праздник считают важным 31 процент эстонцев, тогда как в Латвии и Литве этот показатель значительно ниже - десять и пять процентов соответственно.

Где покупают больше всего кильки и темного хлеба?

• Наибольший спрос на темный хлеб был зафиксирован в Тарту, в магазине Lõunakeskus Rimi, где его купили на 70 процентов больше, чем в обычную пятницу.

• Главными любителями кильки оказались покупатели в магазине Sõpruse Rimi в Таллинне, где ее продали на 82 процента больше, чем за неделю до этого.

• В городах Нарва, Кохтла-Ярве, Кивиыли и Маарду спрос на кильку не изменился, что, вероятно, связано с тем, что в этих регионах меньше жителей, традиционно отмечающих День независимости Эстонии.

• Больше всего национальных флагов было продано в магазине Haabersti Rimi, где их покупали значительно чаще, чем в других регионах.

• В прошлом году многие покупатели воспользовались пятничными купонами «Tervisereede», которые давали скидки в 15 процентов на фрукты и овощи.