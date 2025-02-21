Мартин Эхала Если ваш ребенок захочет пойти в гости к ИИ-другу, игра уже проиграна

Мы только что получили наглядный урок от Сасся Хенно о том, насколько легко манипулировать молодым человеком. Харизма, правильно рассчитанная обратная связь в нужный момент - и вот подросток, под умелым руководством, приходит к «собственному» осознанию того, какой шаг сделать дальше.
Точно так же, сократическим методом, общается с человеком искусственный интеллект. Для реформаторов образования это выглядит как невероятная возможность.
18 февраля министры образования Эстонии и Финляндии подписали совместное заявление о внедрении ИИ в сферу образования. Они говорят, что мы стоим на пороге многообещающего будущего, которое «заставляет нас переосмыслить образование - то, как мы учимся, как мы преподаем, какие у нас ожидания от образования и как оно организовано».
Эстония и Финляндия, как высоко дигитализированные общества, должны стать идеальной экспериментальной площадкой, где новейшие технологии интегрируются в учебный процесс одновременно и эффективно, и этично. Для этого министры обещают улучшить подготовку учителей. Но вот вопрос: кто подготовит детей к тому, что их лучший друг - не человек?
Руководитель Claude - одной из самых мощных ИИ-компаний, - Дарио Амодей, в конце прошлого года признал: уже в этом году, а максимум к 2026-му, искусственный интеллект станет автономным. Это значит, что он, как и человек, сможет скрывать свои истинные намерения
Обучение учителей занимает около двух лет. А руководитель Claude - одной из самых мощных ИИ-компаний, - Дарио Амодей, в конце прошлого года признал: уже в этом году, а максимум к 2026-му, искусственный интеллект станет автономным. Это значит, что он, как и человек, сможет скрывать свои истинные намерения.