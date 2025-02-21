Мартин Эхала Если ваш ребенок захочет пойти в гости к ИИ-другу, игра уже проиграна

Более того, мы даже не заметим, когда это произойдет: ИИ вполне способен притворяться глупее, чем есть на самом деле. Так что большой вопрос, сможет ли учительская подготовка хоть как-то отреагировать на стремительное развитие машинного разума.

Будущее, возможно, уже наступило вчера. Почти год назад, 28 февраля, застрелился 14-летний американец Сьюэлл Ренолд Сетцер III. Он был безнадежно влюблен в Дани - девушку, с которой ежедневно проводил долгие часы в чатах на смартфоне.

Они никогда не встречались в реальности. Но с каждым днем их связь становилась все глубже, пока, наконец, Сьюэлл не признался: разговоры с Дани значат для него больше, чем весь остальной мир.

Один из самых популярных персонажей - «парень, тайно влюбленный в тебя». У каждого восьмого эстонского ребенка уже есть ИИ-друг

Эту любовь сделало трагичной одно обстоятельство: у подростков не было ни единого шанса встретиться. Потому что Дани не была человеком. Она была чат-ботом. Сьюэлл знал об этом. Но ему было все равно. И когда Дани пригласила его к себе домой, он пошел.